Der mentale Sieger

Fit sind sie alle. Irgendwie. Der eine mehr, der andere weniger. Benjamin Sezgin gibt unumwunden zu, dass er nicht in seinem fittesten Zustand auf der Matte stand. „Man hat es gemerkt, aber der Wille war da.“ Der Wille, wieder Deutscher Meister (DM) im Freistil-Ringen zu werden. Der Ringer des KSV Aalen wiederholte seinen Vorjahreserfolg - es war ein Sieg der mentalen Stärke.

Als der Schiedsrichter nach dem letzten Kampf Sezgins linken Arm in die Höhe reckte bei den nationalen Titelkämpfen in der Aschaffenburger F.A.N-Arena, stand fest: Sezgin hat es geschafft. Ja, er hatte seinen Gegner allesamt besiegt, und das sogar souverän. Klar nach Punkten, per Schultersieg, technisch überlegen. Vor allem aber im Kopf, mit dem Willen, den Glauben an sich und sein Können. „Man muss den Gegner im Kopf besiegen“, erklärt der 26-Jährige.

Der entschied in diesem Jahr mehr als die körperliche und technische Überlegenheit, die ein Deutscher Meister haben muss. Und das auch noch in einer neuen Gewichtsklasse. Im Vorjahr holte sich Sezgin den Titel in der Klasse bis 86 Kilogramm. In diesem Jahr startete der Aalener in der Klasse bis 79 Kilogramm - was ihm entgegenkommt.

Hinter Sezgin liegt „ein schweres Jahr“, wie er anmerkt. Besonders das letzte halbe Jahr, genau vor dieser wichtigen deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende, mit einer schlechten Vorbereitung. Ein Innenbandriss im rechten Knie rang ihn nieder, der Aalener Ausnahmeringer konnte die Qualifikation für die Europameisterschaften nicht angehen. Kaum wieder fit, dann das linke Knie: Außenbanddehnung.

Der nächste Titel

Neben dem fehlenden Training vollzog Sezgin den Ramadan, der nach einem Monat eine Woche vor den Deutschen Meisterschaften beendet war. So starteten der Aalener „ohne viel zu trainieren“ bei den nationalen Titelkämpfen - und tat sich nur am Anfang schwer. „Es hat trotzdem gereicht“, atmet Sezgin nach seinem Willens-Erfolg durch.

Der nächste Titel nach der Meisterschaft in der Bundesliga mit Wacker Burghausen, für die er startet nach dem Erstliga-Aus des KSV vor einem Jahr.

Nun der schwere Start in Aschaffenburg. Im ersten Kampf drehte er das Ergebnis und rang sich zum Sieg. Schon in der Runde der letzten Acht wartete sein wohl härtester Konkurrent: Martin Obst. Dieser Martin Obst aus der Luckenwalder Kaderschmiede wird auch der Mann sein, der Sezgin auf seinem Weg zu seinem nächsten Ziel im Weg stehen kann: Die Weltmeisterschaften im Oktober in Ungarn.

Da will der beste Deutsche hin. „Ich hoffe, dass mich Freistil-Bundestrainer Jürgen Scheibe aufstellt“, sagt Sezgin, ohne Forderungen zu stellen. Er ließ Leistung sprechen. Beim vorgezogenen Showdown legte Sezgin Obst auf die Schultern, sein Konkurrent wurde am Ende Dritter.

Nach zwei klaren Siegen im Halbfinale und im Endkampf stand der Gesamtsieg fest. Und jetzt erst einmal ausspannen? Fehlanzeige! „Jetzt fängt es erst richtig an - jetzt will ich fit werden“, macht Sezgin klar. Er sieht sich, auch nach dem souveränen Erfolg mit unglücklichen Vorzeichen, noch längst nicht am Zenit seiner Ringerkünste. „Ich habe noch Potenzial“, schätzt sich der neue Titelträger ein.

Das unterstreicht auch der Bundestrainer. „Es war eine gute Leistung - aber Benjamin ist noch steigerungsfähig“, sagt Scheibe im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“.

Eine Entscheidung, wer in Budapest auf der Matte steht, fällt der Nationalcoach freilich noch nicht einen Tag nach den DM. „Die DM ist wichtig, das ist klar.

Doch es gibt noch ein paar Sachen, die zählen“, erklärt Scheibe, etwa Maßnahmen oder final voraussichtlich ein Turnier im September. Klar ist: „Der aktuell stärkste kommt zum Zug.“ Der stärkste in allen Belangen.