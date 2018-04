Im letzten Heimspiel der Saison mussten die Handball-Bezirksliga-Damen der HSG Oberkochen/Königsbronn noch einmal eine deutliche Niederlage hinnehmen - 16:28. Gegen den frisch gebackenen Meister HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf war dies allerdings zu erwarten, wenn auch anders erhofft.

Bis zum 8:10 in der 23. Minute hielten die Gastgeberinnen noch gut mit. Bereits hier mussten sie deutlich mehr Aufwand betreiben, um zu einem Torerfolg zu kommen als die Winzingerinnen. Diesen gelangen vor allem immer wieder die einfachen Tore über die schnelle erste Welle.

In den nachfolgenden Minuten erarbeitete sich die HSG zwar manche schöne Chance, doch scheiterte sie immer wieder an der sehr gut aufgelegten Gäste-Torhüterin.

Die Konsequenz war, dass die HSG Wi/Wi/Do mit einem 7:1-Lauf in der 38. Minute bereits 17:9 in Front lag. An dieser Stelle war das Spiel eigentlich auch schon entschieden. Den Gästen gelang nun fast alles, die Gastgeberinnen waren weiter bemüht, konnten aber ihre Bälle nicht versenken. Der Meister erhöhte bis zum Ende auf 28:16 und entführte damit völlig verdient die beiden Punkte aus der Herwartsteinhalle.

Kommenden Samstag muss die Mannschaft um Trainer Manuel Ilg dann ein letztes Mal für dieser Bezirksliga-Saison ran. Dazu reist sie zum Tabellenvierten aus Wangen/Börtlingen.