Der Matchball wartet bei Spiel vier in Trier

Mit ihrem bis dato stärksten Auftritt in den Playoffs 2018 haben die Basketballer der Crailsheim Merlins einen 82:67-Erfolg gegen die RÖMERSTROM Gladiators Trier eingefahren. Damit fehlt den Zauberern aus Hohenlohe nur noch ein Sieg, um den Aufstieg in die easycredit BBL perfekt zu machen. Den ersten Matchball in der best-of-five-Serie haben die Merlins am Sonntag (17 Uhr) in Trier.

Ihren Zaubertrank zogen die Merlins an diesem Abend auch aus einer starken Körpersprache und Interaktion mit ihren Fans. Damit lief der Motor nach dem Seitenwechsel immer runder, spätestens mit Konrad Wysockis Dreier nach bilderbuchmäßigem Teamplay (58:37) war Vollgas angesagt. Ohne dieses extrem hohe Tempo beizubehalten, kontrollierten die Merlins das Spiel nun, nahmen eine 64:49-Führung mit ins Schlussviertel. Dort drohte der erste Korberfolg durch Triers Topscorer Bucknor den Auftakt zu einer Aufholjagd zu bilden, plötzlich waren die Gäste nur noch zehn Zähler zurück (66:56). Doch es blieb dabei, dass die richtigen Antworten an diesem Abend von den Gastgebern kamen. Insbesondere Konrad Wysocki und Frank Turner sendeten regelmäßig klare Signale nach Trier, dass die Merlins am Sonntag mit einem Matchball im Gepäck dorthin reisen wollten. Der 82:67-Sieg gegen die Gladiatoren bescherte den Merlins schließlich eben diesen.