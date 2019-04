Der Mai steht im Zeichen der Leichtathletik

Das Essinger Schönbrunnenstadion wird Mai zum Dreh- und Angelpunkt der Leichtathletik in der Region. Den Auftakt macht am 4. Mai das Sparkassenmeeting, am 25. Mai folgen dann die Essinger Panoramaläufe, am Samstag mit dem Kleinkunsthandwerkermarkt „Kunstpanorama“.

Am Freitag und Samstag kommt es zu einer weiteren Auflage des Sparkassenmeeting. Im Rahmen des Meetings werden die Regionalmeister in den Jugendklassen U 16 und U 14, sowie über alle Altersklassen die der Stabhochspringer und 1000 Meter (m) Läufer aus den Leichtathletikkreisen Ostalb, Heidenheim, Ulm und Göppingen ermittelt.

Bereits am Freitagabend um 17 Uhr machen die Läufer und Stabhochspringer den Auftakt. Am Samstag erfolgt dann der erste Startschuss um 10 Uhr für die jungen Nachwuchssportler um ihre Meister in den verschiedensten Disziplinen zu küren. Auf dem Programm stehen folgende Wettbewerbe: Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen, Diskus-, Speer- und Ballwurf, die Sprintstrecken über 75 m, 100 m, die 60 m Hürden und 80 m Hürden und die Mittelstrecke mit den 800 m Läufen. Natürlich dürfen auch die Sprintstaffeln bei einer solchen Veranstaltung nicht fehlen. Sie sorgen immer wieder für die Förderung des notwendigen Teamgeistes.

Vielleicht fällt der Stadionrekord

Beim Stabhochsprung kann sicherlich mit Höhen über der vier Meter zu rechnen sein. Vielleicht fällt wie in den Vorjahren auch in diesem Jahr wieder der ein oder andere Stadionrekord in den verschiedenen Disziplinen. Bereits jetzt liegen dem Veranstalter über 250 Meldungen vor. Für Spannung und viel Abwechslung ist also gesorgt. Dass dies eventuell auch in die Tat umgesetzt werden kann dafür wollen auch die einheimischen Athleten des LAC Essingen, sowie die Athleten der Kreisvereine wie der LSG Aalen, des TSV Oberkochen, TSV Hüttlingen, LG Staufen, DJK SG Virngrund Ellwangen, SVG Fachsenfeld und der DJK SG Wasseralfingen sorgen. „Locker, Athletisch, Charmant“ resümiert Rainer Strehle, der Veranstaltungsleiter des Sparkassenmeeting beim LAC Essingen, „wollen wir den Zuschauern die Vielseitigkeit und Attraktivität des Leichtathletiksports präsentieren".

Stadionsprecher Hans Göhringer wird wieder in gewohnter Manier das Publikum fachkundig durch das Programm führen und den ein oder anderen interessanten Interviewpartner am Mikrophon haben. Das Cateringteam um Helmut Gentner wird für das leibliche Wohl der Zuschauer und Sportler sorgen.

Wer weitere Informationen zu den Veranstaltungen sucht, findet diese unter www.lac-essingen.de. Die Anmeldungen zum Sparkassenmeeting können auch noch direkt über LADV bis 1. Mai vorgenommen werden. Für die Essinger Panoramaläufe am 25. Mai können sich die Läuferinnen und Läufer direkt über die Vereinshomepage anmelden. Hier haben bereits über 400 Athleten ihre Voranmeldung abgeben. Nachmeldungen zu den Veranstaltungen sind immer bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn mit einer Nachmeldegebühr möglich.