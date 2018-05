Der „Lucky Punch“ des Einwechslers

In der Fußball-Landesliga hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an diesem Sonntag einen 3:2-Auswärtssieg beim TSV Köngen gefeiert. Jeton Avduli gelang in der 89. Minute der „Lucky Punch“ für die Elf von Benjamin Bilger und Mischa Welm.

Ungern erinnerte man sich am Sauerbach an den letzten Auftritt beim TSV Köngen. Damals führte die TSG 2:0 und musste sich am Ende mit 3:2 geschlagen geben. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging die TSG in der 28. Minute durch Johannes Rief mit 1:0 in Führung. Köngen erholte sich schnell und konnte in der 33. Minute durch einen Treffer von Manuel Eitel ausgleichen.

Nur sechs Minuten später drehten die Gastgeber die Partie. Sven Römer brachte Köngen in der 39. Minute in Front. Sollte die TSG einen ähnlichen Spielverlauf erleben, wie in der Saison 2016/17? Bilger brachte in der 51. Minute Niklas Groiß und Jeton Avduli für Julian Köhnlein und Pascal Weidl. Im weiteren Spielverlauf sollten sich diese Wechsel auszeichnen. Die TSG drückte auf den Ausgleich, doch die Hintermannschaft von Köngen hielt dem Druck stand. Erst in der Schlussphase brachte die TSG die Defensive zu Fall.

Der eingewechselte Marco Ganzenmüller erzielte in der 72. Minute den 2:2-Ausgleichstreffer. Die Elf aus der Weststadt steckte nicht auf und wollte drei Punkte entführen. Den entscheidenden Treffer erzielte Jeton Avduli in der letzten Minute. Dem eingewechselten Offensivmann gelang der „Lucky Punch“ - 3:2. Nach spannenden 90 Minuten feierte die TSG den Sieg. Da N.A.F.I. Stuttgart gegen Blaustein nur 1:1 spielte, konnte sich die TSG im Kampf um Platz vier absetzen. Am kommenden Samstag gastiert der TSV Bad Boll im Sportpark. Gleichzeitig das letzte Spiel der TSG in dem man sich mit einem Sieg von den heimischen Fans verabschieden möchte.