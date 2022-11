Der Liederkranz Unterkochen hat drei neue Ehrensänger

Bei der Mitgliederversammlung des Liederkranzes Unterkochen sind Hans Bolsinger, Jochen Langen und Peter Fleischmann zu Ehrensängern für 40 Jahre aktives Singen beim Männerchor und dem gemischten Chor ernannt worden. Die Vorsitzende Mechthild Löffler dankte den neuen Ehrensängern für ihre Treue zum Liederkranz und hob hervor, dass jeder der Ehrensänger seit vielen Jahren auch aktiv im Vorstand mitarbeitet.

Die tragenden Säulen des Liederkranzes sind die aktiven und die passiven Mitglieder. Besonders freute Löffler, dass es bei der diesjährigen Mitgliederversammlung möglich wurde, die Ehrungen aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 durchzuführen. So konnten im Jahr 2020 für 25 Jahre Elsbeth Zelend, Irmgard Sturm, Ingeborg Rudzik und Josef Kurz geehrt werden. Für 40 Jahre Hans Bolsinger, für 50 Jahre Georg Weber und für 60 Jahre Heinz Fehr. Für das Jahr 2021 konnte für 60 Jahre Mitgliedschaft Bruno Müller, für 70 Jahre Paul Mailänder und Konstantin Neher eine Urkunde erhalten. Löffler ehrte Mitglieder aus dem Jahr 2022 für 25 Jahre Martin Weber, für 30 Jahre Johanna Kaufmann und Ute Stahl, für 40 Jahre Gerhard Stahl, Jochen Langen und Peter Fleischmann und für 70 Jahre Hermann Schaupp.

Ohne eine Chorleitung kann kein Chorgesang entstehen, deshalb bedankte sich Löffler besonders bei Kira Strasser und Hellmut Litzelmann, dem Chorleiter des Frauen- und des gemischten Chors und des Chors Cantiamo. Die Chöre in der Coronazeit zusammenzuhalten, erforderte einige Kreativität. So konnten im Garten von Marianne Simmler einige Chorproben stattfinden und Chorleiter Hellmut Litzelmann organisierte das Telefonsingen. Diese ungewohnte Form des Singens hat Spaß gemacht und die Sängerinnen beieinander gehalten. Dank sprach Löffler auch an ihre Mitstreiter im Vorstand, allen voran der zweiten Vorsitzenden Inge Rudzik, aus. Ebenso den Chorvertretungen, dem Internetbeauftragten, Notenwartinnnen der Fahnenabordnung und den Kassenprüfern.

Schatzmeister Hans Bolsinger konnte über eine positive Kassenlage berichten, sodass der Kassenprüfer Jochen Langen die Entlastung vorschlagen konnte. Ein besonderer Dank Löfflers ging an Peter Fleischmann, der nach 17 Jahren das umfangreiche Amt des Vereinsstatistikers abgibt. Konrad Wörz wird die Aufgabe weiterführen.

Als Ausblick für das zu Ende gehende Jahr konnte die Vorsitzende Löffler die Beteiligung des Liederkranzes beim Volkstrauertag ankündigen. Am dritten Adventssonntag wird der Chor den Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus mitgestalten.

Mechthild Löffler beendete die Versammlung mit dem Hinweis, dass der Liederkranz Unterkochen im Jahr 2023 sein 190 Jubiläum feiern wird. Das beinhaltet das Jubiläum 40 Jahre Frauenchor und 20 Jahre Chorgründung Cantiamo. Gemeinsam mit Chorleiter Litzelmann sprach sie die Einladung an alle sangesfreudigen Frauen und Männer in und um Unterkochen aus, für das Projekt „Jubiläumskonzert“ zu den Singproben dazuzukommen. Denn singen macht Spaß, entspannt den Körper und Geist und vermittelt direkt ein Gemeinschaftsgefühl, also alles, was wir Menschen brauchen, versichert Mechthild Löffler.

Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: Zweite Vorsitzende: Inge Rudzik, Schriftführerin: Heidi Matzik, Chorvertreter Männerchor: Werner Reh und Hans Jakob Dussler, Chorvertreterinnen Frauenchor: Sieglinde Kirn und Isolde Haas, Chorvertreter Cantiamo: Isabell Springer, Internetbeauftragter: Konrad Wörz, Fahnenabordnung: Konrad Wörz, Heinz Ehrmann und Monika Dussler, Kassenprüfer: Jochen Langen.