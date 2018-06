Der Kulturbahnhof erhält seine Form

Der geplante Kulturbahnhof nimmt Fahrt auf: Am Freitag hat das Preisgericht über die Entwürfe für die mögliche Gestaltung des neuen Kulturzentrums auf dem Stadtoval entschieden. Am Samstag wollen Oberbürgermeister Thilo Rentschler und der Ehrenpräsident der Architektenkammer Wolfgang Riehle die Preisträger bekannt geben, so die Stadt Aalen in einer Mitteilung.

Im Herzen des neuen Stadtquartiers Stadtoval soll der Kulturbahnhof entstehen. Neben dem Theater der Stadt Aalen, der Musikschule, der Theaterwerkstatt und dem Kino am Kocher sollen auch Vereine passende Räumlichkeiten erhalten. Damit biete das ehemalige Bahnausbesserungswerk „unterschiedlichen Nutzern eine Heimat“, so die Mitteilung weiter. Geplant sei zudem eine Gastronomie.

Für den neuen Kulturbahnhof hatte die Stadt Aalen einen nicht-offenen Wettbewerb ausgeschrieben. 15 Architekturbüros wurden europaweit zugelassen, von denen fünf vorab ausgewählt wurden.

Alle Entwürfe sind am Samstag von 14 bis 17 Uhr in der Festhalle in Unterkochen zu sehen. Auch am Sonntag, 27. September können die Ideen für den neuen Kulturbahnhof besichtigt werden. Danach werden der Siegerentwurf sowie die Plätze zwei bis vier bis zum 30. Oktober im Rathausfoyer in Aalen zu sehen sein.