Der Kubus feiert Geburtstag

Am Freitag, 31. August, feiert Kubus Aalen den ersten Geburtstag mit einer Party. Neue Shops und Aktionen warten auf die Kunden. Dazu gibt’s in den Läden Rabatte und Geschenke, im Foyer spielt die Musik, im Obergeschoss werden Kinder geschminkt – überhaupt ist für Kinder einiges geboten, unter anderem ein Bungee-Trampolin vor dem Shoppingcenter. Zudem startet der Pop-up-Shop „ZeitRaum“ in die zweite Runde: Nach dem großen Zuspruch haben sich die Initiatorinnen entschlossen, für weitere vier Monate im Kubus zu bleiben. Auch können die Besucher einen Einkaufsgutschein über 500 Euro gewinnen, eine weitere Gewinnchance gibt es bei einer Social-Media-Ralley.