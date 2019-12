Der kleine Johann ist das 1500 Baby am Ostalb-Klinikum

Im Ostalb-Klinikum Aalen ist das 1500 Baby im Jahr 2019 geboren worden. Die Zahl von 1500 Geburten in einem Jahr wurde damit erstmals erreicht, teil das Ostalb-Klinikum mit. Nach 1475 Entbindungen im vergangenen Jahr wurde die neue Rekordmarke bereits am 10. Dezember erreicht. Insgesamt rechnet die Frauenklinik in diesem Jahr mit fast 1600 Neugeborenen. Das Jubiläumskind heißt Johann, Philipp Elwert und kam mit 3250 Gramm Gewicht und einer Körpergröße von 50 Zentimetern im hebammengeleiteten Kreißsaal des Ostalb-Klinikums auf die Welt. Der kleine Johann scheint sich als einziger „Mann” zwischen all den Damen ganz wohlzufühlen. Sein Papa musste leider arbeiten.