Der Klassenprimus gegen die Remiskönige

Das Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisliga B mit seinen klar verteilten Rollen schreitet ohne Ruhepause voran.

Kreisliga B III: Besonders auf eigenem Platz wusste der Klassenprimus Fachsenfeld/Dewangen bislang durchweg zu überzeugen und will nun gegen Dalkingen (10./13) nachlegen. Sollten die Dalkinger ihrem Ruf als unangefochtene Remiskönige im Fachsenfelder Steinbachstadion einmal mehr gerecht werden, so wäre Rosenberg (2./25) der oberste Nutznießer. Der Absteiger findet immer besser zu seiner Form, hat nach fünf Siegen in Serie allerdings in Schrezheim (4./22) eine hohe Hürde zu überspringen. Schrezheim wurde vom Spitzenreiter zuletzt mit 1:4 abgewatscht und steht unter Zugzwang, um die eigenen Aufstiegschancen wieder zu erhöhen. Zeitgleich sollte Eggenrot (3./23) kaum Probleme haben, den aktuellen Erfolgslauf beim Tabellenletzten Ellwangen II (14./4) fortzusetzen. Jagstzell (6./20) hat derweil einen Neun Punkte-Rückstand zur Spitze aufzuholen, aber zumindest positive Erinnerungen im Blick auf seine bevorstehende Auswärtsaufgabe vorzuweisen. Die bisherigen sechs Duelle mit Rindelbach/Neunheim (9./16) konnte Jagstzell allesamt für sich entscheiden und siegte in der Vorsaison beide Male deutlich mit 6:0 sowie 4:0. Nicht ausbremsen lassen will sich die Union Wasseralfingen II (5./20) beim TSV Hüttlingen (7./18), der TV Neuler II (8./17) wiederum ist beim SV Wört II (13./7) gefordert. Weit entfernt von den oberen Platzierungen befinden sich die DJK SV Aalen (12./7) wie auch SSV Aalen II (11./8) vor ihren Stadt- und Kellerduell.

Kreisliga B IV: Sechs Spiele nacheinander konnte Riesbürg (1./31) nicht mehr bezwungen werden, muss aber nun das Kräftemessen bei Nordhausen-Zipplingen (3./25) bestehen, um die Tabellenführung zu behaupten. Der Herausforderer hat sich bei seinen drei jüngsten Siegen mit 15 Torerfolgen bereits ordentlich für das bevorstehende Topspiel warmgeschossen. Sollte Riesbürg tatsächlich Federn lassen, wäre der SC Unterschneidheim (2./29) voraussichtlich der lachende Dritte. Der SCU stellt mit 42 Treffern den ligaweit besten Angriff und hat nun den vierten Sieg in Folge im Blick, dafür wird im Gastspiel beim SV Elchingen (7./17) aber eine Kraftanstrengung notwendig sein. In Lauerstellung befindet sich weiterhin auch der Kösinger SC (4./25), der beim SV Lippach (11./12) gefordert ist. In dieser Begegnung wollen beide Teams ihre bisherige Negativserie hinter sich lassen: Kösingen ist in dieser Saison noch ohne Auswärtserfolge, Lippach wartet auf seinen ersten Sieg vor heimischer Kulisse. Der RV SpVgg Ohmenheim (5./23) weiß zwar mit Marijo Erdeli (12 Saisontore) den Führenden der Torschützenliste in seinen Reihen, droht aber den Kontakt nach ganz vorne zu verlieren. Das Verfolgerduell bei Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (8./17) besitzt vorentscheidenden Charakter. Eine vergleichsweise einfache Aufgabe erwartet Zöbingen (6./20) gegen Lauchheim II (13./6). Derweil hat der FC Röhlingen (9./13) den FV Unterkochen II (10./13) zu Gast und muss punkten, um seinen einstelligen Tabellenplatz zu festigen. Der SV Waldhausen II (12./7) hingegen will seine Negativserie im Heimspiel gegen die SGM Kirchheim/Trochtelfingen II (14./4) beenden. Das Schlusslicht sendete in der Vorwoche jedoch ein Lebenszeichen und landete gegen Röttingen/Oberdorf/Aufhausen etwas überraschend seinen ersten Saisonsieg landete.

Kreisliga B V: Vom Klassenprimus Altenberg (1./26) bekam Auernheim/Neresheim (5./18) die Grenzen aufgezeigt und unterlag mit 0:4. Damit der Rückstand zur Spitze nicht noch weiter anwächst, ist ein Heimerfolg gegen Mergelstetten II (9./9) dringend nötig. In starker Verfassung präsentiert sich derzeit Härtsfeld (6./16), der zuletzt viermal in Folge ungeschlagen und 270 Minuten lang ohne Gegentor blieb. Das Topspiel beim SV Bissingen (2./23) bietet dem FCH nun die Gelegenheit, noch näher an die Spitze heranzurücken.