Der Kader des KSV Aalen nimmt Gestalt an

Mit vier Neuzugängen ist die Kaderplanung des KSV Aalen nahezu abgeschlossen. Der wohl hochkarätigste Neuzugang in dieser Saison kommt aus Ungarn. Mit Milan Korcsog, mehrfacher ungarischer Jugendmeister und Vize-Weltmeister der Kadetten im freien Stil, konnte der KSV ein Riesen-Talent an Land ziehen.

Korcsog wäre auch 2020 wieder international an den Start gegangen,wäre da nicht die Corona-Pandemie. In Ermangelung von internationalen Wettbewerben arbeitete Korcsog diesen Sommer hauptsächlich an Kraft- und Konditionsaufbau. Korcsog ging vergangenes Jahr noch bis 86 Kilogramm (kg) an den Start,was bei seiner Körpergröße von 1, 94 Meter kein leichtes Unterfangen ist. Langfristig ist die Gewichtsklasse bis 125 kg angepeilt. Korcsog gilt als Freistilspezialist kann aber in der Landesklasse beide Stilarten abdecken.

Ebenfalls neu im Team ist Andre Winkler, der auf der Ostalb sicherlich kein Unbekannter sein dürfte. Andre Winkler stammt ursprünglich von der SVG Fachsenfeld wo er unter anderem von seinem Vater dem ehemaligen Ringer und heutigen Trainer der SVG Frank Winkler gelernt hat. Andre Winkler wird die Option des „Gastringers“ wahrnehmen. Der Württembergische Ringerverband bietet seinen Vereinen für diese Saison die Option an einen Ringer zu verpflichten ohne dass dieser den Verein wechseln muss.

Andre Winkler war in den vergangenen Jahren bereits auf internationalen Turnieren erfolgreich. Er belegte 2017 beim Internationalen Open Cup in Le Creusot (Frankreich) in seiner Gewichtsklasse den zweiten Platz. Noch besser lief es für ihn 2018 beim Flatz Open in Österreich, bei dem er den Turniersieg erringen konnte. Die Flatz Open sind ein hochkarätig besetztes Internationales Turnier mit Startern aus den USA, Israel und den starken osteuropäischen Nationen.

Dazu kommen noch Luca Däffner und Hassan Omeirat vom ASV Schorndorf. Däffner, der das Ringen in Königsbronn erlernt hat, war bereits bei Landesmeisterschaften sowie auf Bezirksebene erfolgreich. Wie auch Däffner war auch Omeirat maßgeblich am Aufstieg des ASV Schorndorf II in die Landesliga beteiligt und bringt nationale und internationale Erfahrung mit.

Damit ist der KSV Aalen ein ernstzunehmender Gegner für die zusammengelegte Landesklasse/Landesliga 2020. In der Landesklasse trifft der KSV auf seine direkten Nachbarn, den TSV Herbrechtingen sowie TSG Nattheim. Die neue Mannschaftsrunde beginnt am 17. Oktober mit der Begegnung KSV Aalen gegen den ASV Schorndorf II.

In der Saison 2020 wird es eine Auf- und Abstiegsrunde geben in der kombinierten Landesliga/Landesklasse geben. Dazu wurden Zweier-Gruppen gebildet. In der Gruppe A ringen der ASV Schorndorf II, die TSG Nattheim II, der TSV Herbrechtigen II und der KSV Aalen. Die Gruppe B bildet sich aus der AB Aichhalden II, TSV Ehningen II, ASV Möckmühl und der SG Weilimdorf II. Ab 28. November beginnt die Auf-und Abstiegsrunde in der der Tabellenerste der Gruppe A gegen den Tabellenzweiten der Gruppe B trifft und so weiter. Die Saison endet am 19. Dezember.