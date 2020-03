Der Humba-Song nach dem Auswärtssieg

Einen wichtigen Auswärtssieg haben die Sportfreunde Dorfmerkingen beim spielstarken FSV Bissingen gelandet – 2:1 (0:0). Ein knapper, aber auf Grund des Chancenverhältnisses hoch verdienter Auswärtssieg. „Wir müssen von der ersten Minute an hell wach sein, nur so können wir gegen die offensiv sehr starken Gastgeber bestehen.“

Mit diesen Worten schickte Trainer Helmut Dietterle seine Schützlinge in die Partie. Und wahrlich. Der Gastgeber nahm sofort das Geschehen in die Hand und nach fünf Spielminuten verhinderte Dorfmerkingens Keeper Zech mit einer Glanzparade den Rückstand. Während von nun an die Mannen um Trainer Alfonso Garcia mehr Ballbesitz hatten, waren es die Sportfreunde, die das effektivere Spiel an den Tag legten. Glück für den Gastgeber nach 19 Minuten, als Gallego nach einem Querpass von Weiß nur am Pfosten scheiterte und kurz danach Weiß um Zentimeter nach einem Eckball das Leder verfehlte. Kurz vor der Pause dann nochmals tiefes Durchatmen, als ein Schuss des Gastgebers nur um Haaresbreite das Dorfmerkinger Gehäuse verfehlte. Nach der Pause überschlugen sich die Ereignisse auf dem Bissinger Kunstrasen. Zuerst meisterte Keeper Ferdek einen Schuss freistehend von Timo Zimmer, der Nachschuss von Nietzer wurde vom Bissinger Abwehrbein von der Linie geschlagen und schließlich war es Gallego, der das Leder zum vielumjubelten Dorfmerkinger Führungstreffer vollstreckte.

Doch die Dorfmerkinger Freude hielt nur zwei Zeigerumdrehungen. Der erste Eckball in der 48. Minute des Gastgebers, Dorfmerkingen hatte bis dato sechs, und es hieß 1:1 durch Hemmerich. Doch die Sportfreunde steckten den Ausgleichstreffer im Stile eines Klasse-Teams weg. Dorfmerkingen bestimmte nun eindeutig das Geschehen. Zuerst scheiterte Nietzer in aussichtsreicher Position knapp am Bissinger Gehäuse und ein Schuss von Weiß wurde im letzten Moment von einem Bissinger Abwehrspieler abgeblockt. Dann nach 57 Minuten die zu diesem Zeitpunkt hoch verdiente Dorfmerkinger Führung. Gruber erkämpfte sich in der eigenen Hälfte das Leder, bediente Weiß, dieser passte zu Winterneuzugang und Debütant Feil, der die Bissinger Abwehr wie Slalomstangen stehen ließ und unhaltbar für Keeper Ferdek einnetzte. Während die Gastgeber in der sicher agierenden Dorfmerkinger Abwehr ihren Meister fand, hatten die Sportfreunde mehrfach die Vorentscheidung auf dem Fuße. Nach einem Zusammenprall mit Schindele musste Bissingens Keeper Ferdek verletzungsbedingt ausgewechselt werden und der Unparteiische zeigte acht Minuten Nachspielzeit an. Doch am knappen, von zahlreich mitgereisten, vielumjubelten Dorfmerkinger Auswärtssieg änderte sich nichts mehr. Betrachtet man die Ergebnisse der Dorfmerkinger Tabellennachbarn, so war dieser Auswärtssieg von enormer Wichtigkeit.

SfD-Trainer Helmut Dietterle: „Dies war ein geglückter Auftakt und meiner Meinung nach verdienter Auswärtssieg. In der Abwehr haben wir eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und waren nach vorne immer gefährlich. Nach dem Führungstreffer haben wir wenig zugelassen und drei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren.“

FSV-Trainer Alfonso Garcia: „Die Enttäuschung über die Heimniederlage ist natürlich sehr groß. Mit der ersten Spielhälfte, in der wir die ein oder andere Torchance hatten, war ich noch zufrieden. Dies alles haben wir in der zweiten Spielhälfte vermissen lassen und der knappe Sieg der Dorfmerkinger geht in Ordnung.“