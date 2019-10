Die Bäume verlieren ihr Blätterkleid, Kinder lassen Drachen im Herbstwind steigen, Nebel zaubert schaurige Stimmungen und Kürbisgeister lachen einem von den Hauseingängen entgegen – der Herbst hat viele Seiten. Diese wollen die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ auf der nächsten Leserfoto-Seite „Klick!“ sowie online und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis zu drei Bilder als JPG-Datei mit ein paar Informationen über das Motiv und den Namen des Fotografen bis Montag, 21. Oktober, per E-Mail an: klick@aalener-nachrichten.de

Aus technischen Gründen können wir nur digitale Bilder berücksichtigen. Um Ihre Fotos in bestmöglicher Qualität abzudrucken, sollten diese mindestens eine Größe von einem Megabyte haben.