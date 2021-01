Der Haushalt für 2021 ist durch

Wenn das Regierungspräsidium in Stuttgart demnächst prüfend auf den Aalener Haushaltsplan für dieses Jahr blickt, dürfte er durchgehen. Gerade so. Denn angesichts der Corona-Pandemie ist das Zahlenwerk aus der Ostalb-Kreisstadt diesmal ganz schön auf Kante genäht. Luft sprich Liquidität ist nicht mehr drin. Das wussten alle im Gemeinderat, dennoch haben sie am Donnerstag das Werk bei lediglich zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung verabschiedet.

Um den Etat mit seinen fast 184 Millionen Euro an ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt, 187 Millionen Euro an Auszahlungen aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb sowie 46 Millionen Euro für Investitionen sattelfest zu bekommen, muss die Stadt Aalen in diesem Jahr knapp 19 Millionen Euro an neuen Schulden aufnehmen. Um das Minus von 19,5 Millionen Euro komplett auszugleichen, muss auch der größte Teil der Liquiditätsreserve in Höhe von 3,44 Millionen Euro noch eingesetzt werden. Die Kassenkredite klettern auf 25 Millionen Euro.

Dafür bleiben die Steuersätze unverändert bei 300 Prozent für die Grundsteuer A, 370 Prozent für die Grundsteuer B und 380 Prozent für die Gewerbesteuer.

Die Verschuldung der Stadt Aalen wird zum Ende dieses Jahres bei 49 Millionen Euro liegen. 2021 wird sie dann rein rechnerisch auf über 59 Millionen klettern und dann 2023 auf 56 Millionen und 2024 auf rund 53 Millionen Euro wieder absinken.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler sagte im Gemeinderat, die Stadt habe in den guten Jahren viel investiert und gleichzeitig viele Schulden abgebaut. Nur das versetze sie jetzt in die Lage, antizyklisch gegen die Pandemie anzusteuern. Aber zu dem relativ hohen Preis von 49 Millionen Euro Schulden.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Michael Fleischer nannte in seiner abschließenden Stellungnahme den Haushalt eine Herausforderung. Es müsse aber das gemeinsame Signal ausgehen, „dass wir alle zusammen die Folgen der Pandemie überwinden wollen“. Die Grünen hätten in den Beratungen ökologisch noch nachsteuern können und seien mit den großen Eckpunkten des Etats einverstanden. Die Niederlage beim Stadtoval-Steg hingegen müssten sie schlucken.

CDU-Fraktionschef Thomas Wagenblast nannte den Haushalt ein sehr ehrgeiziges Vorhaben, seine Frakion habe darin viel erreicht. Auch die SPD finde sich in dem Zahlenwerk wieder, sagte ihr Fraktionsvorsitzender Hermann Schludi. Mit dem Haushaltsplan setze man das Zeichen, dass man trotz der Krise an der Weiterentwicklung der Stadt und der Stadtgesellschaft festhalten wolle. Den AfD-Fraktionsvorsitzenden Frank Gläser drückten zwar die wachsende Schulden, die Mehrheit seiner Fraktion werde aber dem „mühsamen Kunstwerk“ zustimmen. Dagegen war AfD-Stadtrat Marcus Waidmann, der fürchtete, wenn man jetzt weiter Gas gebe, werde dieser schuss nach hinten losgehen.

Auch Norbert Rehm (FDI) stimmte mit Nein. Der Haushaltsplan sei schon bei seiner Einbringung im Herbst nicht genehmigungsfähig gewesen, jetzt habe sich die Situation sogar noch verschlechtert. Und er sei dagegen, weil man damit in eine viel zu hohe Verschuldung komme. Roland Hammk (Linke) hielt den Etat hingegen für ein sehr wohl zukunftsfähiges Zahlenwerk, und auch Vorsitzender Thomas Rühl signalisierte für eine Freie-Wähler-Fraktion kurz und schmerzlos Zustimmung.