Der größte Traum von Vincent Gross

Die Schlagerparty am Freitag, 7. Juni, holt nach Aalen, wer sich bereits einen Namen in der Szene gemacht hat: Michelle, Vanessa Mai, DJ Ötzi, Anna-Maria Zimmermann und Markus Becker. Der sechste in der Runde – Vincent Gross – ist noch am Anfang seiner Karriere und startet gerade so richtig durch. Im Interview verrät der 22-jährige Schweizer vor dem Ostalb-Festival in der Ostalb-Arena seinen größten Traum und welche wichtige Rolle Ingeborg in seinem Leben spielt.

Am 7. Juni teilen Sie die Bühne in der Ostalb-Arena mit Schlager-Größen wie Michelle und DJ Ötzi. Mit 22 Jahren sind Sie der Jüngste in der Runde. Kommt da bereits so etwas wie Nervosität auf?

Selbstverständlich! Ich glaube, dass ich sowieso in jeder Auftrittsrunde, egal, wer da ist, immer der bin, der am nervösesten ist!

Worauf können sich Fans bei Ihrem Auftritt freuen?

Auf ganz viel Stimmung und wer weiß, vielleicht nehme ich sogar meine Gitarre Ingeborg und die Loopstation mit (ein technisches Mittel, mit dem ein zeitlich begrenztes Klangereignis wiederholt wiedergegeben wird, Anm. d. Red.). Ich hoffe, dass die Aalener das beste Publikum der Welt sind.

Mindestens einmal waren Sie in Aalen, vor etwa einem halben Jahr für eine Autogrammstunde und ein kurzes Unplugged-Konzert. Wie haben Sie die Stadt erlebt?

Die Leute in Aalen habe ich als sehr gastfreundlich und vor allem geduldig empfunden. Nachdem ich dank Deutscher Bahn erst ankam, als die Pressekonferenz bereits vorbei war, warteten noch einige Fans im örtlichen Musikhaus, wo wir dann eine kleine Gitarren-Session gemacht haben.

Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen: Wie würden Sie Ihre Musik beschreiben?

Meine Musik soll Spaß machen und gute Stimmung verbreiten.

Wann haben Sie gewusst, dass Sie Musiker werden möchten, und wie haben Sie dieses Ziel verfolgt?

Angefangen habe ich mit Coverversionen im Internet, die ich mit meiner Gitarre begleitet habe. Ursprünglich wollte ich nur ein ehrliches Feedback bekommen. Und das war mit den ersten Videos echt motivierend. Jeder Kommentar hat mich dazu bewegt, weiterzumachen, da meine Musik anscheinend nicht nur mir, sondern auch anderen Freude machte – und das treibt mich bis heute an.

Ein Highlight in deiner Karriere ist bestimmt Ihre aktuelle gemeinsame Single mit Stereoact „Nicht allein sein“. Was würden Sie noch dazu zählen?

Die Zusammenarbeit mit den Jungs von Stereoact ist pure Freude. Wir verstehen uns auch privat echt gut. Mit dem Song „Nicht Allein Sein“ haben wir ein Thema getroffen, welches uns alle täglich begleitet. Wir reisen viel, ich war 2018 über 200 Tage unterwegs. Auch wenn ich mal alleine reise, fühle ich mich nicht alleine. Mein Team, meine Fans und meine Familie sind immer für mich da.

Mit bereits rund 100 gebuchten Terminen ist Ihr Kalender auch 2019 ziemlich voll. Zwischen den Auftritten schreiben Sie an Ihrem dritten Album, das Anfang 2020 erscheinen soll. Wie bekommen Sie alles unter einen Hut?

Es macht mir alles so unglaublich Spaß, dass es nie zu viel ist. Ich habe das große Privileg, dass ich meine Passion leben darf und gebe deshalb jeden Tag alles dafür.

Was ist Ihr größter Traum?

Mein Traum ist eine ausverkaufte Arenen-Tour. Bis dahin ist‘s aber noch ein weiter Weg! Das Publikum trägt, inspiriert und motiviert mich – und so genieße ich jeden einzelnen Schritt auf dem Weg zum Ziel.