Der gefühlte Bundesligist

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfangen die Regionalligavolleyballer der SG MADS Ostalb den aktuellen Tabellenzweiten Allianz Stuttgart. Der besondere Reiz dieser Begegnung liegt darin, dass das jüngste Team der Liga SG MADS auf die Mannschaft mit dem höchsten Durchschnittsalter trifft.

Das Team aus der Landeshauptstadt liegt nur einen Punkt hinter dem aktuellen Tabellenführer USC Freiburg in Lauerstellung und hat bisher eine vermutlich niemals erwartete Saisonbilanz aufzuweisen. Nahezu alle Spieler waren noch vor wenigen Jahren in der 2. Bundesliga aktiv und haben wohl die größte Spielerfahrung in der gesamten Regionalliga aufzuweisen. Im technisch taktischen Bereich kann den Routiniers aus der Landeshauptstadt kein Gegner das Wasser reichen, während die Athletik bei den im Schnitt schon etwas älteren Akteuren etwas nachgelassen hat. Im Auswärtsspiel konnte das jüngste Team der Liga bei den Allianz Routiniers jederzeit mithalten und verlor das Spiel mit 1:3 Sätzen, weil die Gastgeber bei den entscheidenden Big Points deutlich weniger Fehler produzierten und ihre Leistungsniveau konstant aufrecht erhalten konnten.

Ostälbler legen zu

Das Team von der Ostalb hat aber im Laufe der Saison deutlich an Konstanz zugelegt, auch Spitzenreiter USC Freiburg musste beim knappen 3:2-Erfolg in Aalen alles geben. Es ist zu erwarten, dass das junge MADS Team dem Tabellenzweiten erbitterten Widerstand leisten wird und die Gäste schon eine Topleistung hinlegen müssen, um von der Ostalb als Sieger heimreisen zu können. Die Mutlanger Volleyballfans dürfen sich also auf ein spannendes Match mit den gewohnt starken Abwehrleistungen der Gastgeber freuen. Personell sind bis auf den verletzten Mittelblocker Tim Salzmann alle Spieler fit, für ihn wird Jonas Brenner von Herren III sein Debüt in der Regionalliga geben, während Zuspieler Dominik Kelsch nicht zur Verfügung steht. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Heidehalle Mutlangen.