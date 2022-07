Der ganze KubAA ist in Aktion

Am Freitag, 22., und Sonntag, 24. Juli, laden die Nutzer des Kulturbahnhofs wieder in ihr Domizil ein: Der Freitag steht ganz unter dem Motto „KubAA in Action“.

Schon um 15 Uhr eröffnet das Theater das Programm mit einer Vorstellung von „Das größte Abenteuer der Welt“, einem Stück für Kinder ab sechs Jahren, das der Spielclub 1 auf die Beine gestellt hat. Die Musikschule zeigt um 18 Uhr eine erste Ballettaufführung von „Alice im Wunderland“ unter der Leitung von Elena Wirth. Ab 19 Uhr beginnt die Jazz Night im Veranstaltungssaal. Es startet „Die Big BAAnd“. Um 21 Uhr folgt die Bigband der Musikschule Aalen.

Auch das Kino am Kocher öffnet seine Pforten und präsentiert um 20.15 Uhr den Kriegsfilm „Die Täuschung“ mit Colin Firth. Der Bürgerchor des Theaters feiert schließlich mit seiner neuen Produktion „In spe“ Premiere (20.30 Uhr), bevor Expertinnen und Experten der Zukunft beim Gesprächsformat „Theater trifft …“ aufeinandertreffen. Mit der „Combo Centro Verde“ lässt die Musikschule den Tag ab 22.30 Uhr ausklingen.

Auch der „KubAAnische Sonntag“ lädt zum Verweilen im Kulturbahnhof ein. Diesmal liegt die Eröffnung in den Händen der Musikschule, die mit „Tanz, Musik und Poesie – eine kunst.volle Veranstaltung“, geleitet von Nina Ammon, eine zweite Ballettaufführung auf die Bühne bringt. Der Bürgerchor ist um 12 Uhr erneut mit „In spe“ mit an Bord. Für Kinder bieten sowohl das Kino als auch das Theater ein spezielles Programm: Um 14 Uhr zeigt das Kino „Petterson und Findus“, das Theater um 15 Uhr noch einmal „Das größte Abenteuer der Welt“. Später, um 16 und 18 Uhr, ist dann der Film „Die Kirche bleibt im Dorf“ im Kino zu sehen. Auch Elena Wirths Ballettgruppe beteiligt sich erneut mit einer Aufführung von „Alice im Wunderland“ um 18 Uhr.

Musikalisch umrahmt wird das gesamte Programm von den Ensembles der Musikschule, die den ganzen Nachmittag über in verschiedenen Besetzungen zu erleben sind.