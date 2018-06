Der Gürtel ist für die Gymnasien eng geschnallt

Nach jetzigem Stand wird es an den drei Aalener Gymnasien im kommenden Schuljahr sehr unterschiedlich große Eingangsklassen geben: Zwei werden solche mit über 30 Kindern haben, eines wird pro Klasse deutlich darunter liegen. Für die insgesamt 225 an den drei Gymnasien angemeldeten Kinder hat das Regierungspräsidium in ganz Aalen acht fünfte Klassen genehmigt. Zum Vergleich: Für die eine Werkrealschule, die drei Gemeinschaftsschulen und die vier Realschulen sind 300 Kinder angemeldet worden, für die insgesamt 15 fünfte Klassen gebildet werden dürfen. Zahlen, die auch bei vielen Eltern der künftigen Gymnasiasten für Unverständnis sorgen.

Helmut Kühnle, Schulleiter des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG), hat aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Im Zusage-Schreiben an die Eltern der 94 angemeldeten künftigen Fünftklässler hat er ausdrücklich vermerkt, dass er nicht mehr als drei Klassen machen dürfe, obwohl er dies gerne tun würde. Will heißen: Am THG, das ausschließlich den G9-Zug anbietet, werden zwei fünfte Klassen im kommenden Schuljahr 31, eine wird 32 Schüler haben. Ähnlich wird es am Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasium (KGW) aussehen: 62 angemeldete Kinder ergeben zwei Klassen à 31 Schüler. Ganz anders die Situation am Schubart-Gymnasium (SG): Hier können aus den angemeldeten 69 Kindern drei Klassen zu je 23 Schülern gebildet werden.

Grundlage für die Zahlenspiele ist der sogenannte Klassenteiler, der für Gymnasien derzeit bei 30 Schülern liegt. Aber keine verbindliche Größe, sondern nur ein Richtwert ist. Und: Das Regierungspräsidium als Schulaufsichtsbehörde für die Gymnasien setzt ihn nicht pro Schule, sondern pro Stadt oder Gemeinde in ihrer Gesamtheit an.

Luft ist nicht wirklich drin

Am Beispiel Aalen bedeutet dies: 225 fürs Gymnasium angemeldete Kinder geteilt durch 30 macht rechnerisch 7,5 Klassen, tatsächlich also acht Klassen mit „Luft“ für weitere 15 Schüler. Wo die wirklich drinsteckt, entscheidet sich zum einen anhand der Anmeldezahlen für die einzelnen Gymnasien – in diesem Fall gibt es noch Luft am SG –, zum anderen aber auch daran, wie sich die Eltern angesichts der zu erwartenden Klassengrößen letztlich wirklich entscheiden werden. Denn die Schulbehörde geht davon aus, dass einige ihre Kinder innerhalb der gleichen Stadt in ein Gymnasium mit kleineren Klassen ummelden werden, wenn ihnen am eigentlichen Wunschgymnasium die Klassen zu groß sind. Rechnungen und Erwartungen, die nach Ansicht der drei Schulleiter so nicht aufgehen.

Die Gymnasien seien einmal ausdrücklich aufgefordert worden, ihre eigenständigen, unterschiedlichen Profile herauszuarbeiten, sagt KGW-Chef Michael Weiler, der auch Geschäftsführender Schulleiter der Aalener Gymnasien ist. Diese bei den Schüleranmeldungen aber als Gesamtangebot zu betrachten, sei dazu absolut widersprüchlich. Und so viel „Luft“ wie das Regierungspräsidium sieht Weiler auch nicht: Bewusst seien die Klassen 5 und 6 als Orientierungsstufe auch dazu gedacht, dass gute Schüler in dieser Zeit problemlos aufs Gymnasium wechseln könnten. Und wenn die „Boomtown“ Aalen zudem auf Zuzüge auch junger Familien setze, könne die rechnerische „Luft“ von 15 Schülern binnen zweier Schuljahre ganz schnell aufgebraucht sein. SG-Schulleiterin Christiane Dittmann sieht vor allem für diejenigen Eltern keine gleichwertige Auswahl, die sich bewusst für G9 entschieden haben, das in Aalen aber nur an einem Gymnasium angeboten werde. „Formal korrekt“ nennt Kühnle zwar die Berechnungen des Landes, vor allem die Eltern sähen darin aber eine völlige Ungleichbehandlung der unterschiedlichen Schularten.

Lehrer für Gemeinschaftsschulen

An diesem Punkt setzt auch Weilers weitere Kritik an. Obwohl er ausdrücklich „überhaupt keine Fronten unter den verschiedenen Schularten aufbauen will“, wie er sagt. Aber dennoch feststellt, dass bei keiner anderen Schulart seit Jahren der Gürtel beim Klassenteiler so eng geschnallt werde wie bei den Gymnasien. Was ganz sicher mit der Lehrerversorgung zu tun habe. Einen Grund für die Misere hier sieht Weiler darin, dass inzwischen ein Teil der Lehrkräfte für die Gemeinschaftsschulen aus dem – vor allem in einigen Fächern ohnehin schon mageren – Lehrertopf für die Gymnasien genommen werde. Obwohl der landesweite Anteil der Gemeinschaftsschüler, die auf Gymnasialniveau unterrichtet werden, gerade einmal bei zehn Prozent liege. Für die aber volle Gymnasiallehrkräfte zur Verfügung gestellt würden.

Die Folgen davon ließen sich, so ist Weiler überzeugt, nun auch in Aalen ablesen: Nach dem immer wieder diskutierten Zwei-Säulen-Modell für die weiterführenden Schulen habe im nächsten Schuljahr die erste Säule, die Gymnasien, 225 Schüler in acht Eingangsklassen, die zweite Säule – Werkrealschule, Gemeinschafts- und Realschulen – komme mit 300 angemeldeten Kindern auf 15 Eingangsklassen. Oder noch anders betrachtet: Mit 94 Fünftklässlern dürfe das THG nur drei Eingangsklassen bilden, mit ebenfalls 94 Kindern werden es an den drei Gemeinschaftsschulen in Aalen aber sechs Klassen mit jeweils 15 bis 16 Schülern sein. Die Frage nach der Gleichbehandlung stelle sich für ihn da schon, sagt Weiler. Übrigens: Angemeldete Kinder abweisen, das wollen weder das THG noch das KGW tun. Obwohl’s in ihren fünften Klassen eng werden wird.