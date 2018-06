Der FCH vergisst, sich zu belohnen

Am siebten Spieltag der 2. Liga hat der 1. FC Heidenheim den SV Darmstadt in der Voith-Arena empfangen. Am Ende stand ein 2:2, womit vor allem die Gäste gut leben könnten. „Für und ist der Punkt heute zu wenig. Wir haben nicht das entscheidende dritte Tor gemacht. Dennoch: es war unsere beste Leistung“, resümierte FCH-Trainer Frank Schmidt.

Schmidt musste seine Mannschaft im Vergleich zum Sieg in Bochum gehörig umbauen. Wichtigste Personalie: Vitus Eicher übernahm den Part zwischen den Pfosten, da sich Kevin Müller im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss zugezogen hatte. Norman Theuerkauf und Kolja Pusch rückten für Ben Halloran und Kevin Kraus in die Startelf, Mathias Wittek rückte von der Sechs wieder in die Innenverteidigung. Dass der Tabellen-16. den aktuellen Dritten empfangen hatte, wurde in den Anfangsminuten nicht deutlich. Der FCH begann recht stürmisch und hatte seine ersten Halbchancen durch Distanzversuche von Robert Glatzel (5. Minute) und Kapitän Marc Schnatterer (9.). Darmstadt spielte zunächst abwartend. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff sollte aber auch der Gast seine erste Möglichkeit haben. Aus der Drehung probierte es Tobias Kempe, der Ball ging drüber (12.). Die Gäste nahmen nun mehr an der Partie Teil, was zunächst dazu führte, dass sich die Mannschaften im Mittelfeld neutralisierten. Dann ging es aber los: Darmstadts Artur Sobiech tauchte nach einem Pass in die Schnittstelle im Sechzehner auf und zirkelte das Leder an den linken Außenpfosten (31.). Der nächste Angriff des FCH war dann erfolgreich. Timo Beermann setzte sich im Zweikampf gleich gegen mehrere Darmstädter durch und grätschte das Leder auf links zu Schnatterer. Dessen Flanke aus vollem Lauf bugsierte der kleine Nikola Dovedan per Kopf zum 1:0 in die Maschen (32.). Doch es kam wie so häufig in den vergangenen Wochen.

Sobiech gleicht aus

Sandro Sirigu konnte für den SVD unbedrängt flanken, Felix Platte noch unbedrängter per Kopf querlegen, so dass Sobiech keine Probleme hatte, den Ball zum Ausgleich einzuschieben (35.). Eicher sah nicht glücklich aus in dieser Situation. Kurz vor der Pause hatten die Heidenheimer noch einmal Glück: nach einer Ecke kam SVD-Kapitän Aytac Sulu zum Kopfball - Pusch klärte ebenfalls per Kopf auf der Linie (45.). Nach einer Ecke von Schnatterer kam Timo Beermann an den Ball, traf diesen aber nicht richtig aus der Kurzdistanz (52.).

Es war wie im ersten Durchgang, die Heidenheimer waren die tonangebende Mannschaft - und belohnten sich früher. Diesmal brachte Schnatterer den Ball von rechts in die Mitte, wo der zuvor eingewechselte Ben Halloran den Ball zum 2:1 einschob (60.). Jetzt gab der FCH mächtig Gas: Dovedan zirkelte das Leder im Sechzehner an die Unterkante der Latte (62.), in derselben Minute brachte er nach einem langen Ball freistehend den Ball nicht unter Kontrolle. Zwei Minuten später bediente wieder der Österreicher nach einem Fehler von SVD-Schlussmann Daniel Heuer-Fernandes den freistehenden Glatzel, der technisch schwach im Eins gegen Eins an Darmstadts Nummer eins scheiterte (64.). Fünf Minuten später die nächste dicke Chance: wieder Schnatterer über rechts bediente diesmal den freistehenden Theuerkauf, der es schaffte, den Ball aus etwa drei Metern neben das Tor zu schießen (69.). Diese mangelhafte Chancenverwertung sollte sich tatsächlich rächen. Nach einem Eckball köpfte Darmstadts Kapitän Aytac Sulu zum 2:2-Ausgleich ein (85.). Das hatte die Heidenheimer ins Mark getroffen, die am Ende sogar aufpassen mussten, nicht den dritten Treffer zu kassieren: Eicher parierte einen Schuss von Yannick Stark (90.), einen Drehschuss bugsierte Felix Platte über das Gehäuse (90.). Es wäre aber auch des Guten zu viel gewesen. SVD-Trainer Thorsten Frings gab zu: „Nach dem 2:1 hatten wir Glück, dass Heidenheim den Sack nicht zu macht.“

FCH: Eicher - Busch, Wittek, Beermann, Feick - Griesbeck, Theuerkauf, Pusch (57. Halloran) - Dovedan, Schnatterer (82. Titsch-Rivero) - Glatzel (70. Thiel).

Tore: 1:0 Dovedan (32.), 1:1 Sobiech (35.) 2:2 Sulu (85.).

Schiedsrichter: Patrick Alt.

Zuschauer: 10 500.