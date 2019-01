Der FCH als zufriedener Rückkehrer

In seinem gewohnten Umfeld warf Frank Schmidt einen Blick zurück. Am Freitagmittag um 12 Uhr kehrte der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim aus Spanien heim. Und der FCH-Trainer zog ein positives Fazit der acht Tage Trainingslager in Algorfa. „Wir können zufrieden sein“, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt im Interview mit „Regio TV“, denn schließlich herrschten „perfekte Bedingungen“ bei 18 bis 20 Grad und Sonnenschein.

Seine Mannschaft, die sich schon früh auf den Weg machte Richtung Voith Arena, sei „auf dem richtigen Weg“. Im Fokus liege zunächst nur das Spiel gegen Holstein Kiel am 30. Januar, das hatte Schmidt aber schon vor dem Trainingslager gesagt. Auf dem Weg dahin arbeitete Schmidts Team am Defensivverhalten und am Offensivspiel. Nebenbei sprangen zwei Testspielsiege heraus (“Aalener Nachrichten“ berichteten). Daran wirkte Rekonvaleszenz und Kapitän Marc Schnatterer noch nicht mit, bei ihm soll das Programm in der kommenden Woche gesteigert werden. Sebastian Griesbeck muss nach seinem doppelten Bänderriss weiter pausieren, doch auch für ihn sei das Kiel-Spiel „nicht ausgeschlossen“.