Der erste Tag: Aalener halten sich an die Maskenpflicht

Einen starken Anstieg an Covid-19-Patienten hat die Oberschwabenklinik (OSK) in ihren Häusern in Ravensburg und Wangen am Wochenende verzeichnet. Nachdem am Freitag nur noch 13 Patienten in den beiden Krankenhäusern lagen, sind es jetzt wieder 19 – plus acht Verdachtsfälle. Das sagte OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Viele Patienten seien am Samstag und Sonntag über die Notaufnahme gekommen.