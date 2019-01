Der erste symphonische Höhepunkt im neuen Jahr

Geübt wird seit dem Frühjahr, im November gingen die Proben in die heiße Phase, Morgen ist Generalprobe. Das Dreikönigskonzert der SHW-Bergkapelle ist seit vielen Jahren „der“ musikalische Jahresauftakt Auftakt in der Stadt und der 6. Dezember für viele Freunde symphonischer Blasmusik ein erster konzertanter Höhepunkt. Es ist das 174. Dreikönigskonzert der weithin bekannten Traditionskapelle, zum vierten Mal wird Günter Martin Korst den Taktstock schwingen. „Für jeden und für jeden Geschmack wird etwas dabei sein“, blickt der Dirigent auf den kommenden Sonntag. Los geht’s in der Stadthalle ab 15 Uhr. Die Gäste können sich unter anderem auf eine echte Premiere freuen – quasi auf eine Weltpremiere.

Nicht alles soll verraten werden. Aber zwei herausragende Stücke des Aktiven Orchesters stehen im Mittelpunkt des ersten Teils, der mit einem echten Krönungsmarsch beginnt. Es sind das bislang nicht so sehr bekannte „Of ancient Dances“ von Stephen Bulla und „Theatre Music“ von Philip Sparke. Beide Stücke wird die SHW-Bergkapelle mitnehmen zum Deutschen Musikfest in Osnabrück mit Wettbewerb und Wertungsspiel. 15 000 Musiker aus ganz Deutschland und aus dem angrenzenden Ausland sowie 150 000 Besucher werden dort vom 30. Mai bis zum 2. Juni erwartet. Bei diesem Bundesmusikwettbewerb, erklärt der erste Vorsitzende Eugen Krämer, werde die Anspannung schon groß sein, andrerseits ist er aber für die Musiker auch ein großes Erlebnis. Und auch eine musikalische Bildungsreise, ergänzt Korst.

Ein „freudvoller Krach“

Nach dem ersten Teil und der Pause ist das Jugendorchester dran. Mit „Make a joyful Noise“. Korst ist ziemlich zuversichtlich, dass es ein „freudvoller Krach“ wird. Die Proben dafür seien jedenfalls „sehr positiv“ verlaufen. Dann reist der Nachwuchs der Bergkapelle in die Welt der Wikinger und wilder Kreaturen – „Drachenzähmen leicht gemacht“ aus dem gleichnamigen Film hat sich die Jugend zum Dreikönigskonzert gewünscht.

Dann übernimmt das Aktive Orchester mit den „Symphonic Marches“, in denen sehr bekannte Titelmelodien aus dem Kino anklingen und mit dem temporeichen „Burgler’s Holiday“. Und dann folgt die Premiere, die bestens zur SHW-Bergkapelle passt: „A Miners’s view on Stevie Wonder“. Ein Bergmann blickt also in diesem exklusivem Arrangement auf die bekanntesten Stevie-Wonder-Nummern. Es stammt von Jörg Murschinski, mit dem Korst befreundet ist. Er schrieb es anlässlich einer Hochzeit und die SHW-Bergkapelle hat dafür für einige Zeit die Exklusiv-Aufführungsrechte.

Kapelle freut sich über Scheine

Als Finale gibt es noch eine weitere Überraschung – vor allem für die Freunde der Polka. Der Eintritt ist wie immer frei. Zwar spielt die SHW-Bergkapelle auch beim Dreikönigskonzert nach Noten und nicht nach Banknoten. Aber sie freut sich auch über Scheine in der Tuba vor dem Stadthallen-Saal: Mit Spenden finanziert die Kapelle unter anderem die Instrumente für den Nachwuchs.