Der erste Erdbeben-Helfer der Region ist zurück

Markus Taglieber ist wieder zurück in Wasseralfingen. Er war wahrscheinlich der erste Helfer aus Ostwürttemberg im Katastrophengebiet in Nepal und zehn Tage lang mit einem Erkundungsteam der Johanniter-Auslandshilfe unterwegs. Er sah das ganze Ausmaß des verheerenden Erdbebens. Denn er war in einem Berggebiet eingesetzt, um ein medizinisches Team auf das vorzubereiten, was die Menschen in der Himalaya-Region nun am dringendsten brauchen.

In den bergigen Regionen, sagt der 37-Jährige, sind bis zu 90 Prozent der Häuser dem Erdboden gleichgemacht worden. Für den Ehrenamtlichen und erfahrenen Helfer des Johanniter-Regionalverbands Ostwürttemberg war dies bereits der dritte Einsatz bei einer großen internationalen Katastrophe.

Seine Aufgabe war es unter anderem, eine Region nordöstlich von Katmandu zu erkunden, wo die Hilfe hin muss und um sicherzustellen, dass sie auch überall dort ankommt, wo sie benötigt wird. Viele Verletzte sah er, mit eitrigen, infizierten Wunden und Brüchen. Es ging zunächst darum, die Wunden zu versorgen: „So kann man Leben retten oder auch Amputationen verhindern“, erklärt Taglieber. Nun geht es vor allem darum, die Wunden weiterhin zu versorgen. Ob eine Seuche droht, kann der Logistik-Mitarbeiter im Projektmanagement eines großen Unternehmens im Ostalbkreis nicht ganz abschätzen – so etwa sei nie auszuschließen nach so einer Katastrophe, vor allem, weil es große Probleme mit sauberem Trinkwasser gibt. Nun stelle sich aber auch noch ein anderes Problem: Ab Juni wird der Monsun erwartet. Nicht viel Zeit also , um zumindest Hütten für die unzähligen Obdachlosen zu bauen. Denn vor allem in den Bergregionen stünden kaum noch Häuser, „die sind oft zusammengefallen wie Kartenhäuser“, in Kathmandu selber seien die Schäden deutlich geringer ausgefallen.

Ein Nachbeben hat Taglieber auch erlebt, als in einem Hotel übernachtet wurde: „Ich bin dann schnell rausgerannt und habe danach nur noch in Zelten übernachtet.“ Angst verspürte er während seines Einsatzes aber nicht. Taglieber war auch nach dem verheerenden Tsunami Weihnachten 2004 in Sri Lanka im Einsatz und in Tunesien, um die Lage der Flüchtlinge nach dem Bürgerkrieg in Libyen zu erkunden.

In Nepal seien er und das mit ihm fünfköpfige Team sehr freundlich aufgenommen worden: „Man dankte uns dafür, das Helfer aus Deutschland in einem fremden Land helfen, wir wurden als „Fußball-Champions“ begrüßt.“ Ein Senior am Straßenrand, der einfach alles verloren hat, schenkte den Sofort-Helfern drei Gurken, und eine Familie, die nun in einer garagengroßen notdürftig zusammengebastelten Wellblechhütte zusammen mit einem Ochsen lebt, hat sie freundlichst zum Essen eingeladen, obwohl sie nichts mehr besitzen. Erstaunlich sei, dass trotz der Trauer die Menschen nun vor allem an das Morgen, an die Zukunft denken und die Katastrophe oft als gottgegeben ansehen.