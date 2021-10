Der digitale Ground Zero – Wie die Ostalb den Zusammenbruch (üb)erlebt hat

„Die Welt, wie wir sie kennen, hat aufgehört zu existieren.“ Ein womöglich letzter Gruß an eine nahestehende Person. Montagabend, 4. Oktober 2021. Zusammenbruch des Facebook-Servers. Mit ihm gehen Whatsapp und Instagram vom Netz. Totale Stille.

Eine SMS (wer kennt’s noch, Hand hoch?) vom Chef. „Schreib doch mal noch was über den Ausfall. Aber für die Ostalb.“ Ja glaubt er denn, dass bei Facebook der Ostalb-Server ausgefallen ist? Wohl nicht nur in der Region schalten Menschen, Smartphoneheavyuser und Amateurbediener, das Wlan aus, dann die mobilen Daten – und wieder an. Es tut sich nichts.

Nochmal die Hand und diese aufs Herz: Wer hat alles den Router neugestartet? Häme und Spott für den Giganten, an dessen Spitze Mark Zuckerberg steht, lassen nicht lange auf sich warten. Aber wer hat jetzt die Nase vorn? Twitter.

Und das Netzwerk setzt sogar eigens einen sogenannten Tweet ab: „Hallo buchstäblich alle.“ Das Nutzerverhalten explodiert regelrecht. Es gilt: Ausweichen. Um jeden Preis. Egal wohin. Hauptsache Senf abgeben. Haben wohl aber auch nur die geschafft, die nicht in Embryohaltung weinend und verzweifelt, ja regelrecht verängstigt, ihre Hilflosigkeit in leichten Wippbewegungen kompensierten.

Es ist eigentlich alles gesagt. (Foto: Lämmerhirt/Weinert)

Oder wie der Chef die SMS-Funktion gesucht haben. Es wird Nacht, allmählich kehren die Funktionen der Dienste zurück. Dienstag, 5. Oktober 2021. Die Sonne geht auf. Wir haben überlebt. #puhwardasaufregendnochmalbrauchenwirdasabernicht