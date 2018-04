Der Derby-Sonntag

Die Fußball-Saison geht nicht nur im Profibereich in die entscheidenden Wochen. Auch im Amateurbereich so eben auch im hiesigen Fußball. Es ist die Zeit der besonderen Emotionen, im Auf- und Abstiegskampf. Wenn dann noch ein Nachbarschaftsderby dazu kommt, geht eigentlich kaum noch mehr Spannung - so ist es an diesem Sonntag auf der Ostalb in der Bezirksliga und den beiden Kreisligen, wo diese Duelle im Fokus stehen.

Tatort Bezirksliga: Beim abstiegsbedrohten SV Ebnat steigt am Sonntag um 15 Uhr das Duell gegen den SV Waldhausen. Während die Ebnater das rettende Ufer im Visier haben, geht es für den SVW um wichtige Punkte für den Weg in die Landesliga. Weit hat es auch Schlusslicht SSV Aalen nicht, das beim TV Neuler ran muss. Schon acht Punkte hinter Waldhausen liegt der SV Lauchheim und hat alles andere als ein Nachbarschaftsduell in Gerstetten. Auch der Rangdritte FC Ellwangen reist gen Süden nach Sontheim, die SGM Kirchheim/Trochtelfingen nach Heubach. Der FV Unterkochen bekommt Besuch aus Iggingen, so auch der SV Neresheim aus Schnaitheim.

Tatort Kreisliga: In der Staffel A II steigt das Lokal-Derby zwischen dem Aufstiegsapriranten SV Wört und dem benachbarten Abstiegskandidaten VfB Ellenberg. In Bopfingen steht das Duell gegen die Reserve der Sportfreunde Dorfmerkingen an - auch ein Nachbarschaftstreffen in der Tabelle, wenn der Fünfte den Sechsten empfängt. Einen kurzen Weg hat auch die DJK Schwabsberg-Buch zum TSV Hüttlingen. Etwas weiter haben es der Tabellenletzte FC Röhlingen (in Wasseralfingen), der TSV Adelmannsfelden (in Westhausen), der SV DJK Nordhausen-Zipplingen (in Rosenberg) und Spitzenreiter SV Kerkingen (in Pfahlheim).

Tatort Kreisliga B: In der Staffel III steigen Derbys in Eggenrot (gegen SGM Neunheim/Rindelbach) und Dalkingen (gegen FC Ellwangen II). Alle anderen Mannschaften trennt mehr - wenn auch nicht in der Tabelle. In der B IV steigt das Vorspiel der Bezirksliga-Teams: Ebnat II gegen Waldhausen II.