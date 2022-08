Der Countdown für Berufseinsteiger läuft

Trotz dem bevorstehenden offiziellen Beginn der Ausbildung haben Jugendliche, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, gute Karten. Ein Einstieg in Ausbildung ist noch bis Jahresende möglich. Die Arbeitsagentur will helfen. Berufsberaterinnen und Berufsberater bieten jungen Menschen Orientierung für eine erfolgreiche Suche nach einem Ausbildungsbetrieb und unterstützen durch Vermittlungsangebote.

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind für die jungen Menschen auch in diesem Sommer gut, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsagentur. „Es gibt in Ostwürttemberg momentan weit mehr freie Ausbildungsplätze als Ausbildungssuchende“, schreibt die Pressesprecherin.

Insgesamt sind aktuell noch 1414 Ausbildungsstellen frei. Wer gerne Kaufmann oder Kauffrau im Einzelhandel werden oder auch im Verkauf eine Ausbildung machen möchte, hat besonders gute Chancen. Verstärkt gesucht werden aber auch Auszubildende als Kaufleute im Büromanagement, Handelsfachwirte, Fachkräfte-Lagerlogistik, Fachangestellte in der Zahnmedizin, Elektroniker und Elektronikerinnen, Bank- und Industriekaufleute und angehende Fachkräfte in der Anlagenmechanik. Aber auch in anderen Bereichen gibt es noch zahlreiche freie Stellen und die Unternehmen suchen intensiv Bewerberinnen und Bewerber, um Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen. Bei den Berufsberaterinnen und Berufsberatern in der Agentur für Arbeit Aalen können sich Berufseinsteiger zu den Ausbildungsangeboten am Wohnort und im Umkreis umfassend informieren.

Die Ausbildungsberufe entwickeln sich ständig fort: Im Handwerk, in der IT, in Hotellerie und Gastronomie und in medizinischen Berufen zum Beispiel stehen Veränderungen auch im Zeichen von Nachhaltigkeit und Digitalisierung, heißt es in der Pressemiteilung. „Wenn Ihr noch sucht, meldet Euch bei der Agentur für Arbeit Aalen. Die Berufsberaterinnen und Berufsberater unterstützen Euch gerne und geben euch Tipps zur künftigen Entwicklung der Berufe und deren Beschäftigungschancen.“, rät Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Aalener Arbeitsagentur.