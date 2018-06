Der City Star in neuem Gewand

Der City Star, der Einkaufsgutschein für Aalen, erscheint in einem ganz neuen und zeitgemäßen Design. Die Farben sind schlicht und einfach gehalten, damit für jeden Anlass und jede Altersgruppe der City Star als Geschenkidee passt. Vor über vier Jahren hat die Scheckkarte den Einkaufsgutschein in Papierform abgelöst. Mit knapp 60 Einlösestellen bietet der Gutschein ein breites Angebot an diversen Dienstleistungen: Sport, Mode, Freizeit und vieles mehr. Über www.gutschein-aalen.de kann der City Star auch nach Hause geliefert werden. Das aktuelle Guthaben und alle Einlösungen können über die Website www.my-polycard.de abgerufen werden. Hierzu muss man die 19-stellige Kartennummer, die auf der Rückseite zu finden ist, eingeben.

Bei den „Aalener Nachrichten“ am Marktplatz 15, im Touristik-Service im Spion-Rathaus sowie – jetzt neu – im Vodafone-Shop in der Mittelbachstraße 12 kann die Karte mit einem beliebigen Geldbetrag aufgeladen werden.