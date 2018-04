Der Circus Krone kommt

Vom 26. April bis 1. Mai gastiert der Circus Krone auf dem Festplatz an der Nördlinger Straße in Heidenheim. Der größte Zirkus der Welt gastiert zum ersten Mal nach vier Jahren wieder in der Stadt unter dem Hellenstein. Premiere ist am Donnerstag, 26. April, um 15.30 und um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind werktags um 15.30 und 19.30 Uhr, sonntags um 14 und 18 Uhr. Am letzten Spieltag, dem 1. Mai, ist nur eine Vorstellung um 15.30 Uhr. In Krones Zeltstadt wird das Programm „Evolution“ gezeigt. Für den nötigen Spaß zwischen den verschiedenen Nummern sorgt die Legende des Lachens, „Superclown Fumagalli“, mit Bruder Daris. Der berühmte Choreograph Gene Reed ist für das Circus-Krone-Ballett und die Inszenierung der Riesenshow verantwortlich. Vorverkauf bei allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen sowie unter der Karten-Hotline: 01805 / 247287. Die Preise betragen 16 bis 42 Euro.