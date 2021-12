Der beste Nachwuchsbrauer Baden-Württembergs kommt aus Aalen

Clemens Jägermann, der sein Handwerk bei der Aalener Löwenbräu gelernt hat, ist zu Baden-Württembergs besten und Deutschlands zweitbesten Brauer gekürt worden.

Der Nachwuchsbrauer stammt aus Thüringen und ist extra in den Ostalbkreis gezogen, um im September 2018 seine Ausbildung am Galgenberg zu beginnen. „Gute Ausbildungsbetriebe in unserer Branche sind rar, daher war ich glücklich, als ich bei der Aalener Löwenbräu eine Chance bekommen habe“, berichtet Clemens Jägermann. Doch sehr bald stellte sich heraus, dass in dem jungen Mann sehr viel mehr steckt, als Lust und Liebe zu gutem Bier. Durch die individuelle Förderung der zwei Braumeister der Löwenbräu waren eine saubere Leistung im Ausbildungsbetrieb und herausragend gute Noten in der Berufsschule vorprogrammiert. Die logische Konsequenz war dann auch die Nominierung zum besten Nachwuchsbrauer aller Auszubildenden aus dem Abschlussjahr 2021 der Handwerkskammern in Baden-Württemberg. Die Ehrung zum Landesbesten erfolgte im Rahmen „Profis leisten was“ der Handwerkskammern am 6. November 2021 in Stuttgart.

Angestachelt vom Erfolg war die Anmeldung zum Bundesentscheid aller Nachwuchsbrauer in Deutschland Formsache. Einige Bundesländer schickten ihre besten Nachwuchskräfte zum Wettbewerb in die Brauerei Rittmayer in Hallerndorf in Bayern, so dass es zu einem sehr engen Rennen kam. „Der Sachse war richtig gut, genauso wie der bayrische Jungbrauer. Da wusste ich, dass es sehr eng werden könnte. Das hat mich voll motiviert. Ich wusste, dass ich viel Gutes in Aalen gelernt habe, darum habe ich alles gegeben. Am Schluss war es wirklich hauchdünn und mit gerade einmal 0,7 Punkten Abstand zum Erstplatzierten bin ich dann leider nur Zweiter geworden. Was für ein Wahnsinn, 0,7 Punkte, das ist nichts, gar nichts. Die Jury musste dreimal nachzählen, bis das Endergebnis feststand. Das hat mich schon richtig gewurmt. Die Vorbereitung in unserer kleinen Familienbrauerei war sehr gut und sehr intensiv, somit hätten es auch meine Ausbilder voll verdient,“ so Jägermann.

„Der Titel „Zweitbester Nachwuchsbrauer von Deutschland“ ist aber auch richtig gut, darauf sind wir mächtig stolz“, so Albrecht Barth in einer ersten Stellungnahme. „Dies bedeutet aber auch für uns, zu den besten Handwerksbrauereien in Deutschland gehören zu dürfen. Dafür danke ich unserer gesamten Mannschaft, insbesondere aber unserem Braumeister Moritz Schefzu für sein Engagement“.