Der Berg ruft: Skisaison ist eröffnet

Rein in die Bindung, rauf auf die Piste. Begeisterte Skifahrer aus Aalen und Umgebung haben es am Freitag kaum erwarten können, bis der Ostalb-Skilift endlich seine Pforten öffnet. Bereits um 13 Uhr standen die ersten Wintersportler in den Startlöchern. Einige waren sogar derart wild darauf, endlich die Hänge hinunterzufahren, dass sie erst gar nicht darauf warten wollten, bis der Lift um 14 Uhr angeworfen wurde. Zu diesen Besuchern zählte eine junge Frau aus Rainau, die tapfer ohne technische Hilfsmittel den Berg hinaufstapfte, um endlich ihre Schwünge in der weißen Pracht zu machen. Großen Schnee- und Skispaß hatten auch zahlreiche Kinder, die sich zum ersten Mal auf Skier wagten oder bereits ganz souverän mit ihren Eltern die Familienabfahrt meisterten. Wer am Freitag noch nicht genug hatte, kann am Samstag und Sonntag nochmals die Pisten hinunterjagen. Der Ostalb-Skilift hat an beiden Tagen von 10 bis 21 Uhr geöffnet, abends sogar bei Flutlicht.