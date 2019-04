Der Ausschuss-Streit geht weiter

An diesem Mittwoch berät der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss über den Antrag der Freien Wähler Aalen und über einen interfraktionellen Antrag von CDU, Grünen und Freie Wählern, durch eine Änderung der Hauptsatzung der Stadt Aalen künftig die Zahl der beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats von derzeit drei wieder auf zwei zu reduzieren. Oberbürgermeister Thilo Rentschler und seine beiden Kollegen Wolfgang Steidle und Karl-Heinz Ehrmann stemmen sich vehement dagegen.

Bis 2014 hatte der Aalener Gemeinderat insgesamt vier beschließende Ausschüsse: Zwei von ihnen, der Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) sowie der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung mit je 29 Stadträten, tagten im regulären Sitzungslauf des Gemeinderats öffentlich regelmäßig monatlich innerhalb einer Woche mit Ausnahme der Ferien- und Urlaubszeiten. In der Woche darauf war dann Gemeinderatssitzung. 2014 wurden daraus drei Ausschüsse: der Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss (KBFA), der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung (AUSt) sowie der Technische Ausschuss (TA). Ein Sitzungslauf pro Monat sieht seitdem in der Regel so aus: Woche eins KBFA und AUSt, Woche zwei TA, Woche drei Gemeinderat, Woche vier sitzungsfrei.

Kritik an Abfolge des Sitzungslaufs

Vor allem an diesem über drei Wochen gespannten Sitzungslauf haken nun die Fraktionen, welche die Zahl der Ausschüsse wieder reduzieren wollen, mit ihrer Kritik ein. Unter anderem, so heißt es, könnte ein Sitzungslauf nicht mehr mit nur einer Fraktionssitzung abgedeckt werden, es müsste oft eine zweite Fraktionssitzung eingeschoben werden. Was einen deutlich höheren Zeitaufwand insgesamt für die Fraktionsmitglieder bedeute.

Die Stadtspitze blickt ebenfalls auf den Zeitaufwand, allerdings aus einer anderen Perspektive: Ihr geht es um die Länge der Ausschusssitzungen. Im Zeitraum 2015 bis 2018 haben die jetzigen drei beschließenden Ausschüsse im Durchschnitt jeweils vier Stunden lang pro öffentlicher und nichtöffentlicher Sitzung getagt. Der AUSt hat in diesem Zeitraum insgesamt 419 Tagesordnungspunkte abgearbeitet, der KBFA 623 und der TA 803. Auf zwei Ausschüsse umgerechnet, seien dies durchschnittlich sechs Stunden Sitzungsdauer mit jeweils der Hälfte aller Gemeinderatsmitglieder, also 50 Prozent mehr Zeitaufwand pro Stadträtin und Stadtrat, rechnet OB Rentschler vor. Hinzu kämen bei etlichen Stadträtinnen und -räten Doppelmandate in den Ortschaftsräten und die Mitgliedschaft in weiteren Gremien wie etwa den Aufsichtsräten der Stadtwerke und der Wohnungsbau.

Eine gemeinsame Runde mit Rentschler, den beiden Bürgermeistern und den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen am Montag vergangener Woche zum Thema Ausschüsse ist dem Vernehmen nach ergebnislos geblieben. Sie konnte sich offenbar weder auf Kompromisse einigen noch darauf, die Entscheidung über die künftige Zahl der Ausschüsse dem neuen Gemeinderat zu überlassen, der am 26. Mai gewählt werden wird. Mit der Antragsberatung an diesem Mittwoch scheint damit der Weg frei, dass endgültig doch noch der „alte“ Gemeinderat vor der Kommunalwahl entscheiden wird.