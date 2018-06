Der Aufschlag nach dem Boom

Die 1980er Jahre werden vor allem mit dem Tennis-Boom in Deutschland in Verbindung gebracht. Durch den Wimbledon-Sieg des jungen Boris Becker im Jahre 1985 explodierte das Interesse an Tennis in Deutschland. Der weiße Sport war in aller Munde. Tennisplätze und Tennishallen schossen aus dem Boden, der Eintritt in den heimischen Tennisclub war für viele schon fast ein Muss. Heute, knapp 30 Jahre später, hat sich die Situation gewandelt.

Viele Tennishallen sind zu „Indoor“-Spielplätzen für Kinder umfunktioniert. Tennisplätze verursachen oft fast nur noch Unkosten, denn der rote Sand wird nur noch selten betreten. Viele Vereine in Deutschland konnten sich nicht über Wasser halten und mussten entweder die Tennisabteilung aufgeben oder sich mit anderen Clubs zusammentun. Auch der Traditionsverein von der Ostalb, der TC Aalen, hat den Rückgang des Interesses am weißen Sport deutlich gespürt.

Der TC Aalen wurde 1896 als „Lawn Tennis Club“ gegründet und hatte zu seinen besten Zeiten 560 registrierte Mitglieder. Der Name des renommierten Tennisclubs war unter Sportlern bekannt. Als einer der vier ältesten Tennisclubs in Baden-Württemberg hat der TC eine lange Tradition. Begonnen hat alles mit Sportbegeisterten aus dem Tennis-Ursprungsland England. Mittlerweile besitzt der TC Aalen zehn Freiplätze und eine Tennishalle mit drei Indoorplätzen. „Von der Anzahl der Plätze gesehen sind wir sicherlich einer der größeren Clubs auf der Ostalb“, erklärt Dr. Niko Schepp, Vorstandsvorsitzender des TC Aalen.

Doch auch den traditionsreichen Tennisclub hat der gesellschaftliche Wandel und das damit verbundene Desinteresse der Leute am Tennissport getroffen. Die Zahl der Mitglieder ist um fast die Hälfte gesunken. Derzeit hat der Club etwa 300 Mitglieder, darunter sind etwa 100 Kinder und Jugendliche. Eine Zahl, die sich laut Niko Schepp sehen lassen kann, „Mit dieser Mitgliederzahl sind wir immer noch einer der größeren Clubs in der Region.“ Der Mitgliederschwund konnte in den letzten Jahren gestoppt werden. Mit vielen Veranstaltungen versucht der TC, neue Mitglieder zu gewinnen.

Nachhaltigkeit und Nachwuchs lautet dabei die Devise. Mit der Verpflichtung eines neuen Trainers hat der TC vor drei Jahren ein klares Zeichen gesetzt. Jochen Elser genoss als Besitzer der A-Lizenz des deutschen Trainerscheins die höchste Tennistrainerausbildung, die man in Deutschland bekommen kann. Solch einen Experten ins Boot zu holen, zeugt von Selbstvertrauen – und es ist ein Signal. „Ich bin nicht hier, um Breitensport zu machen. Hier wird Leistungssport betrieben“, sagt Elser. Gemeinsam mit dem Verein versucht er Projekte anzuschieben, um neue Mitglieder zu gewinnen.

Studenten spielen kostenlos

Am Weltkindertag machte der TC die Aalener Innenstadt zum Court, die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten spielt eine große Rolle im Verein. Immer wieder werden Schnupperkurse für Kinder angeboten. Dabei wird auch darauf spekuliert, die Eltern zu begeistern und ebenfalls für sich zu gewinnen. Mittlerweile können Studenten der Aalener Hochschule kostenlos an einem Tag in der Woche auf der TCA-Anlage spielen.

Finanziell steht der Club gut da. „Wir sind ein gefestigter Verein mit vielen neuen Ideen“, so Schepp. Dass das nicht nur leere Worte sind, zeigt auch der Bau des Multifunktionsplatzes auf dem TC-Gelände. Der Kunstrasenplatz ist individuell einsetzbar. In erster Linie dient er als Midcourt-Platz (kleineres Feld für Altersklassen U 8 bis U 10) für den Nachwuchs. Außerdem ist er für weitere Ballsportarten wie Fußball oder Basketball einsetzbar. „So können wir das Training individuell gestalten“, erklärt der Vorstandsvorsitzende. Es findet eine Modernisierung des Tennisclubs statt.

Sportlich hingegen steht der TC nicht da, wo er eigentlich hin will. Die erste Herrenmannschaft spielt derzeit in der Verbandsliga. Zu niedrig nach dem Geschmack des Vorstandsvorsitzenden: „Unsere Herrenmannschaft muss natürlich höher spielen. Das muss unser Anspruch für die Zukunft sein.“ Auch die Damen in der Kreisklasse spielen zu niedrig für einen Verein dieses Formats. Im Jugendbereich hingegen tut sich einiges. Unter Trainer Jochen Elser stellen die Jugendmannschaften das Herzstück des Clubs dar. Mit neun gemeldeten Mannschaften wächst einiges heran. Der Bereich von der U12 bis zu den Junioren ist breit aufgestellt. Das weist auf eine sichere Zukunft hin. „Der Fokus liegt eindeutig auf dem Jugendbereich “, sind sich Elser und Schepp einig.

Die Zukunft des TC Aalen scheint zumindest sicher – auch dank der vielen ehrenamtlichen Helfer. Bis der Verein wieder seine alte Größe erlangt haben wird, ist es ein weites Stück zu gehen. „Wir sind auf einem guten Weg, aber dürfen nicht aufhören daran zu arbeiten“, weiß Niko Schepp.