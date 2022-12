Der Arbeitsmarkt zeigt sich stabil

„Die Stabilität des Arbeitsmarkts in der Region Ostwürttemberg zeigt sich auch im November, was in den aktuell weltpolitischen und wirtschaftlich Zeiten keine Selbstverständlichkeit ist.“ So beschreibt Claudia Prusik, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, die aktuelle Arbeitsmarktlage. Das Thema Energie, die Preissteigerungen, auch Liefer- und Materialengpässe und einiges mehr beeinträchtigten weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung, so Prusik. Dennoch erwarte sie in den nächsten Monaten keinen Einbruch auf dem regionalen Arbeitsmarkt.

Die Zahl der Arbeitslosen in Ostwürttemberg ist auch im November gesunken um 155 auf nunmehr 8307 Personen. Den stärksten Rückgang an Arbeitslosen verzeichnete die Gruppe der 15- bis 25-Jährigen mit 9,6 Prozent oder 64 Personen. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent zurück.

2176 Personen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, das sind 299 mehr als im Vorjahr. Davon kamen 813 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 2321 Personen ihre Arbeitslosigkeit, hiervon nahmen 615 eine Beschäftigung auf.

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es zwar einen leichten Anstieg um absolut 74 Personen, das sei jedoch auf die Fluchtmigration und die Tatsache zurückzuführen, dass seit 1. Juni ukrainische Geflüchtete bei Hilfebedürftigkeit Leistungen erhalten könnten, so Prusik. „Mit 11.362 seit Jahresbeginn gemeldeten Stellen liegen wir um fast 30 Prozent höher als im Vorjahr und die erforderlichen Arbeitskräfte sind an vielen Stellen nicht im notwendigen Umfang vorhanden. Darum ist es unter anderem ungemein wichtig, dass wir gemeinsam mit den Jobcentern konsequent auf zukunfts- und marktorientierte Qualifizierung unserer Kundinnen und Kunden setzen“, betont Prusik.

In der Agentur für Arbeit Aalen mit den Geschäftsstellen Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim werden 3866 Personen betreut. 4441 Personen werden derzeit vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter im Ostalbkreis betreut, was einen Anteil von 53,5 Prozent an allen Arbeitslosen ausmacht.

1052 neue Stellen wurden im November der Arbeitsagentur und den Jobcentern zur Besetzung gemeldet. Das sind 124 oder 13,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit standen den Vermittlungsfachkräften im Berichtsmonat insgesamt 5487 zu besetzende Stellen zur Verfügung. Die meisten Stellen kamen nach wie vor aus dem Bereich der Metallverarbeitung, dem Lagerbereich und dem Verkauf.

Im November ist die Zahl neuer Anzeigen zur Kurzarbeit im Vergleich zum Vormonat etwas gestiegen. Insgesamt zeigten 23 Betriebe für 436 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Oktober 2022 waren es 22 Betriebe für 317 Beschäftigte.

Im Ostalbkreis gab es im November 5547 Arbeitslose, darunter 2694 Frauen und 2853 Männer. Das sind 147 Personen oder 2,6 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,1 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Vom Jobcenter wurden 2927 Menschen betreut, 50 Personen oder 1,7 Prozent weniger als im Vormonat.

Im Landkreis Heidenheim waren 2760 Arbeitslose gemeldet, 1341 Frauen und 1419 Männer. Das sind acht Personen oder 0,3 Prozent weniger als im Vormonat . Die Arbeitslosenquote stagnierte im November bei 3,7 Prozent. Vom Jobcenter wurden 1514 Personen betreut, 32 Personen oder 2,1 Prozent weniger als im Vormonat.