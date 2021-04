Die Saison im Amateurfußball ist annulliert: Ein Gschmäckle bleibt

Annullieren, aus dem Lateinischen adaptiert: für nichtig erklären. Wäre es nicht fantastisch, wenn plötzlich jemand daherkommen würde, und das Coronavirus einfach annullieren, also dieses scheußliche Virus einfach „zunichtemachen“ (spätlateinisch: annullare) würde? Darauf können wir leider lange warten. Nicht mehr lange warten müssen wir dagegen auf die Entscheidung im Amateurfußball. Die Saison ist beendet, das ist seit Freitag klar – mehr noch, sie ist annulliert worden. Das heißt im Klartext: Sie hat formell gar nicht stattgefunden, wird in genau derselben Konstellation der Mannschaften in den Staffeln, von der Kreisliga B bis hoch in die Verbandsliga, noch einmal neu gestartet. Keine Absteiger (was durchaus viele Klubs freuen dürfte), aber auch keine Aufsteiger (was einige wenige tierisch ärgern wird).

Natürlich kam die Entscheidung nicht mehr überraschend, ein Gschmäckle aber bleibt. Für Essingen, Unterkochen oder Dorfmerkingen II, allesamt Erster in ihren jeweiligen Staffeln und nur als Beispiele gennannt, hat diese Saison durchaus stattgefunden. Doch ganz gleich, welche Entscheidung nun getroffen worden wäre: ein Gschmäckle wäre immer geblieben, das war schon längst klar. Das Positive: Jetzt ist zumindest Klarheit da, die Entscheidung steht.

Warum die Oberliga nun von dieser Regelung trotz ihres Amateurstatus ausgenommen worden ist, warum dort nun händeringend eine andere Entscheidung konstruiert werden soll, das versteht sicherlich nicht jeder – aber das ist ja schon wieder eine andere Geschichte, mit noch mehr Gschmäckle.