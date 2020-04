Der Aalener Tafelladen öffnet

Vor zwei Wochen mußte er schließen, der Kocherladen in Aalen. Wie bereits kurz angekündigt, wird er in der Karwoche am Mittwoch und am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein.

Dank einer großen Spende der Lions ist diese Öffnung möglich. Angedacht ist auch, den Laden nach Ostern wieder zu öffnen, eventuell mittwochs und Freitag morgens. Pfarrer Bernhard Richter als Vorsitzender der Einrichtung ist sehr dankbar, dass in der Krisenzeit die Schwachen und Bedürftigen nicht vergessen werden.

Die Schließung war notwendig, aber habe ihm von Anfang an weh getan, so Richter, und man habe an einer Lösung der Wiederöffnung gearbeitet. Die Großspende der Lions hat dann die Überlegungen zu einer Wideröffnung leichter gemacht.

Zusammen mit Diakon Junge und Projektleiter Vietz wurde nun en Konzept erarbeitet, wie die Öffnung vonstatten gehen kann und die Regeln von höchstens zwei Kunden im Laden eingehalten werden.