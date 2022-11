Der Aalener Rohrwanglauf kehrt zurück

An diesem Samstag ist es soweit: Erstmals seit 2019 findet wieder der Aalener Rohrwanglauf statt. Ausgerichtet wird dieser von den Abteilungen Leichtathletik und Triathlon der Aalener Sportallianz. Der Startschuss fällt um 11 Uhr. Knapp 210 Läuferinnen und Läufer haben sich bereits angemeldet. Auch Kurzentschlossene haben noch die Möglichkeit mitzumachen: Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich.

Zwei Strecken stehen zur Auswahl

Angeboten werden eine 5,4 Kilometer lange Strecke für Jugendliche, Aktive und Senioren, und eine Zehn-Kilometer-Runde für Aktive und Senioren. Die Strecke führt über gut zu laufende Teer-, Schotter- und Waldwege durch den Aalener Rohrwang. Start und Ziel sind wie immer im Sportzentrum Rohrwang der Aalener Sportallianz, (ehemaliges MTV-Stadion). Dort sind auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten sowie das Wettkampfbüro zu finden.

Mit dabei sein beim Aalener Rohrwanglauf werden auch der Mountainbike-Weltmeister von 2021 Simon Gegenheimer und sein Teamchef Steffen Thum vom Aalener Mountainbike Racingteam. Die beiden werden an diesem Samstag die zehn Kilometer in Angriff nehmen. Mitorganisator Christian Weber freut sich schon, die vielen Läuferinnen und Läufer im Rohrwang begrüßen zu dürfen, auch wenn man nach der langen Pause erst mal wieder in den Rhytmus kommen muss. „Wenn ein Lauf jährlich stattfindet, gibt es eine gewisse Routine. Wenn der Lauf dann zwei Jahre pausiert hat, muss man von der Organisation wieder einiges anstoßen und die Helfer neu rekrutieren“, so Christian Weber.