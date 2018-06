Der 23. April gehört den Kindern

Das internationale Kinderfest ist in der Glück-auf-Halle Hofen mit rund 500 Besuchern gefeiert worden. Auf der Bühne gab es ein Kultur- und Musikprogramm, unter anderem den Auftritt eines Kinderchors und einer Folkloregruppe.

Schüler haben zudem Gedichte vorgetragen und Theaterstücke gespielt. Der türkische Bildungsverein und Türkischlehrer haben dieses Fest gemeinsam organisiert. Das türkische Kinderfest findet jedes Jahr am 23. April statt. Dieses Fest ist im türkischen als „23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami“ bekannt und ist ein nationaler Feiertag in der Türkei. Mustafa Kemal Atatürk, der Begründer der modernen Republik Türkei und gleichzeitig der erste Staatspräsident, widmete den 23. April allen Kindern dieser Welt. Seit 96 Jahren wird dieser Tag in der Türkei gefeiert und seit Jahrzehnten auch in Aalen. Foto: Schlipf