Der 17. Sieg wäre der verwandelte Matchball für Schloßberg

Die Fußball-Kreisliga B befindet sich in ihrer entscheidenden Saisonphase, nur noch drei reguläre Spieltage verbleiben bis zur Sommerpause beziehungsweise zu möglichen Relegationsspielen. Bereits an diesem Sonntag könnte bei gleich drei Vereinen die frühzeitige Meisterfeier steigen, in der eigenen Hand hat es vorerst allerdings nur Schloßberg.

Kreisliga B II: Kann Hohenstadt/Untergröningen (1./64 Punkte) seine Siegesserie auch im Gastspiel beim FC Schechingen II (10./22) fortsetzen, so wäre zwei Spieltage vor Saisonende in jedem Fall bereits die Vorentscheidung im Titelrennen gefallen. Sollte Verfolger Bartholomä (2./58) zeitgleich nicht beim SV Hussenhofen (3./51) gewinnen, so wäre die Meisterschaft für die SGM auch rechnerisch perfekt.

Kreisliga B III: Abtsgmünd (1./61) verfügt über eine ähnlich glänzende Ausgangslage im Saisonfinale. Vier Zähler beträgt der Vorsprung zur DJK SV Eigenzell (2./57), so dass der Klassenprimus spätestens beim Gipfeltreffen in der kommenden Woche alles klar machen kann. Zunächst müssen die seit nunmehr 17 Partien ungeschlagenen Kochertäler allerdings bei Fachsenfeld/Dewangen (5./39) bestehen, das vor heimischer Kulisse zuletzt viermal in Folge ohne Niederlage blieb. Auch die Eigenzeller, die zumindest für die Relegation planen können, haben mit Schrezheim (6./35) einen nicht zu unterschätzenden Gegner aus dem Tabellenmittelfeld zu Gast. Während sich das Spitzenduo um die beiden Aufstiegsränge streitet, spielen die verbleibenden Mannschaften nur noch für die Statistik: Jagstzell (3./45) etwa könnte durch einen Auswärtssieg bei der Union Wasseralfingen II (11./21) seinen achtbaren, aber undankbaren dritten Rang festigen.

Auch Eggenrot (4./40), das beim SV Dalkingen (12./17) antreten wird, sowie der TV Neuler II (7./31) und die DJK SV Aalen (8./29) im direkten Duell wollen ihre einstellige Platzierung absichern. Neunheim/Rindelbach (10./28) hat beim SSV Aalen II (14./10) die vermeintlich einfachste Hürde zu überspringen, auch der FC Ellwangen (9./29) trifft als klarer Favorit auf den SV Lauchheim II (13./13).

Kreisliga B IV: In dieser Spielklasse ist das Wochenende der vorzeitigen Entscheidung angebrochen. Dass sich Schloßberg (1./55) den Meisterwimpel sichern und die SGM Riesbürg (2./47) für den Aufstieg den Umweg über die Relegation gehen muss, bestehen ohnehin nur noch geringe Zweifel. Gelingt dem FCS am Sonntag der sage und schreibe 17. Sieg in Serie, so könnten vorzeitig die Sektkorken knallen. Auf fremdem Platz steht dem Spitzenreiter allerdings noch einmal eine Härteprüfung bevor: Denn Röttingen/Oberdorf/Aufhausen (5./30) musste im Verlauf der Rückrunde erst drei Niederlagen hinnehmen und musste sich auch im ersten Aufeinandertreffen den Schloßbergern nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Zeitgleich könnte Riesbürg durch einen Pflichtsieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Waldhausen II (13./7) zumindest den zweiten Rang vorzeitig klar machen. Der SV Ebnat II (3./40), der beim Vorletzten Ohmenheim (12./17) antritt, muss für seine kleine Restchance auf drei Riesbürger Patzer an den verbleibenden drei Spieltagen hoffen. Zwischen den Plätzen sechs und elf hingegen ist die Tabelle durchaus noch in Bewegung: Zöbingen (4./36) möchte sich gegen den SC Unterschneidheim (8./26) für die 1:3-Hinspielniederlage revanchieren, der SV Elchingen (7./28) hingegen an den 5:2-Erfolg aus dem Hinspiel gegen Kirchheim/Trochtelfingen II (9./26) anknüpfen. Während der Kösinger SC (6./29) ein spielfreies Wochenende verbringt, könnte sich der SV Lippach (10./24) durch einen Heimerfolg gegen Tabellennachbar FV 08 Unterkochen II (11./21) wieder ein kleines Stück nach oben orientieren.

Kreisliga B V: Die Aufstiegshoffnungen der SGM Auernheim/Neresheim (5./41) sind angesichts von fünf Punkten Rückstand zur Spitze endgültig verflogen, zumal man dieses Wochenende spielfrei aussetzen muss. Derweil könnte die SGM Königsbronn/Oberkochen II (11./16) gegen den RSV Oggenhausen (13./2) seinen zweiten Heimsieg innerhalb einer Woche einfahren und in der Tabelle weiter Boden gut machen.