Der 100-prozentige Erfolg

Nebringen im Gäu war vor Kurzem das Ziel der Württembergischen Kunstrad- und Einradsportler in den Schülerklassen und was der Nachwuchs präsentierte, ist sehr viel versprechend. Gleich als erste durften die 6er vom RSV Ebnat auf die Fläche. Jessica Haag, Lara Rettenmaier, Luisa Klopfer, Sarah Maier, Luisa Gall und Maike Stillhammer fuhren ein von Sicherheit geprägtes Programm.

Für sie bedeutete der Start die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaften (DM) sicher mitnehmen und so wurde kurzfristig die sehr hohe Schwierigkeit etwas minimiert. Die Leistung überzeugte und die sechs stiegen auf die Treppe nach oben und werden als Württembergische Meister bei der DM am Start sein. Der Auftakt nach Maß war gelungen.

Disziplinwechsel: Jessica Haag und Samira Beeg im 2er der Schülerinnen B. Diese besondere Mischung, dass die Sportlerinnen zunächst jede auf ihrem Sportgerät unterwegs ist und sie einen Teil der Kür auf einem Rad zeigen, bringt die Mischung aus Kraft, Ästhetik und Technik besonders deutlich zum Ausdruck. Die beiden fuhren extra Klasse und verpassten nur ganz knapp die Qualifikation zur Deutschen und holten sich die Goldmedaillen.

Das dritte Gold des Tages ging an den Ebnater 4er mit Lara Rettenmaier, Sarah Maier, Jessica Haag und Luisa Gall. Sie brachten ihre Kür gut auf die Fläche und kamen mit einer ausgefahrenen Punktzahl aus der Wertung, die Konkurrenzteams nicht einreichen können. Auch sie werden in Worms bei der DM am Start sein.