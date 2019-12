Dennis Wolf wechselt an den Sauerbach

Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden. Der Schechinger Dennis Wolf wechselt vom Ligakonkurrenten Normannia Gmünd in die Aalener Weststadt.

Trotz seiner erst 19 Jahre kann der Angreifer bereits Einsätze in der Oberliga vorweisen. In dieser Saison kam Wolf nicht zum Zug, was ihn zu einem Wechsel bewegte.

„Wir sind froh, dass wir mit Dennis Wolf einen talentierten Stürmer für unsere Mannschaft gewinnen konnten. Er passt menschlich und spielerisch sehr gut in unser Team und macht unsere Angriffsreihe noch variabler“, sagt TSG-Vorstand Achim Pfeifer.