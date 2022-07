Dennis Groß glänzt mit Abiturdurchschnitt von 1,0

52 frisch gedruckte Abiturzeugnisse sind am Freitag an die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten am Wirtschaftsgymnasium Aalen vergeben worden. Abteilungsleiterin Dorit Ehlert-Schulze freute sich, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife sowie den Absolventinnen und Absolventen des bilingualen Profils das Internationale Abitur Baden-Württemberg in der Remshalle Essingen überreichen konnte. Schulleiter Jochen Wörner betonte, dass „die guten Leistungen unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen der Pandemie mit einem besonders hohen Maß an Eigenverantwortung und Selbstdisziplin erzielt wurden“ und wünschte im Studium oder in der dualen Berufsausbildung alles Gute.

Zehn Abiturientinnen und Abiturienten erhielten einen Preis, elf eine Belobigung. Mit Sonderpreisen für herausragende Leistungen wurden ausgezeichnet: Dennis Groß: Deutsch (Scheffel-Preis), Mathematik-Preis, Schulpreis der Landeszentrale für politische Bildung im Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Preis für Ökonomie (Südwestmetall) und den „VfS-Abiturpreis für Wirtschaftswissenschaften. Pauline Maier: Englisch (Preis der Freunde und Förderer der KSA), Moritz Barth: Physik (Deutsche Physikalische Gesellschaft).

Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Abiturprüfung bestanden:

Ilayda Aksoy, Amir Amiri, Moritz Barth (P), Jasmin Bohn, Annika Bork, Torben Bullinger, Miruna David (P), Simon Deininger (B), Jule Eßwein, Michelle Fischer, Niklas Fritsch, Luca Gantner (B), Jonas Gentner, Johannes Glatting, Dennis Groß (P), Fabian Haas, Felix Hägele (B), Dilara Hamurcu, Fabian Hering (B), Eren Incili, Adrian Jandl, Lovis Kienle (P), Maike Kirchschlager (B), Miriam Köder (B), Susanna Krafft (P), Laura Kroter (B), Luca Kurz (P), Pauline Maier (P), Adrian Meckes, Shaban Nitaj (P), Anna Nothdurft, Timon Okupniak, Kerim-Habib Pehlivan, Julian Perzi (B), Benjamin Rothenbach, Karim Saffade, Kathrin Schabert, Rike Schiller (P), Tim Schiller, Aron Schmidt (P), Elias Schurr, Bora Selim, David Steidle (B), Liliane Strukov, Maximilian Thieme (B), The Anh Tobias Tran (B), Yigit Üstün, Cara Uhl, Max Weickenmeier, Celina Wozniak, Yelyzaveta Yeltanska und Gina Zink.Foto: Thomas Siedler