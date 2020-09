Denkmäler auf eigene Faust erkunden

Der bundesweite Tag des offenen Denkmals am 13. September steht 2020 unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“. Er findet diesmal in digitaler Form statt. Die Stadt Aalen beteiligt sich.

Bei einem Stadtspaziergang können Besucher einzelne Kulturdenkmale in Augenschein nehmen. Für das Stadtquartier Schillerhöhe ist ein Audioguide vorbereitet. Die öffentliche Hand und viele private Eigentümer investieren viel Geld in den Erhalt denkmalgeschützter Gebäude. Allerdings bleibt im Alltag häufig keine Zeit, im Vorübergehen die Details eindrucksvoller, historischer Fassaden und ihre mittelalterliche Ausstrahlung zu genießen. Auch wenn 2020 keine speziellen Führungen und Besichtigungen zum Tag des offenen Denkmals stattfinden, freuen sich Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle über das Angebot.

Schillerhöhe: Ob Limesmuseum, Stadthalle oder Mahnmal: Kaum ein Stadtquartier erzählt so viel über die Nachkriegsjahrzehnte wie die Schillerhöhe. Stadtarchivar Dr. Georg Wendt hat einen Spaziergang über die Schillerhöhe als Audioguide eingesprochen, den Interessierte individuell ab 13. September 2020 nachvollziehen können. Infos sind unter www.aalen.de/spaziergang hinterlegt.

Sankt-Johann-Kirche und -Friedhof: An kaum einem anderen Ort in Aalen wird der vielfältige Verlauf der Stadtgeschichte so deutlich wie beim St.-Johann-Friedhof. Bereits um 150 nach Christus erbauten die Römer dort das größte römische Reiterkastell nördlich der Alpen. Ein großer Teil der Kastellfläche befindet sich unter dem Friedhof. Mauerreste in der Nähe der St.-Johann-Kirche belegen frühmittelalterliche Bauten aus der späten Merowinger- oder frühen Karolingerzeit. Auf den Resten dieser Grundmauern wurde zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert die St.-Johann-Kirche als ältestes bestehendes Gebäude Aalens erbaut. Beim Bau der Kirche wurden Steinquader aus der Römerzeit verwendet, die heute noch an der Westmauer der Kirche sichtbar sind. Ab 1500 bekam die Kirche auch die Funktion einer Aussegnungskapelle. Neben der Kirche ist auch die Friedhofsanlage denkmalgeschützt. Zur Anlage gehören die Friedhofsmauer, das Wegesystem und zahlreiche Grabsteine sowie die 1898 errichtete Leichenhalle aus Dopferstein mit Werkstein im Neu-Renaissance-Stil und das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Krieges von 1870/1871. Bei einem Rundgang unter dem schattigen Blätterdach der Friedhofbäume wird Geschichte von der Römerzeit über das Mittelalter bis in die Neuzeit erlebbar.

Bohlschule: Das Bildungszentrum Bohlschule wurde 1905 errichtet. In städtischer Regie wurden in den vergangenen Jahren Sanierungsarbeiten in den Innenräumen durchgeführt. Ab Frühjahr 2017 erfolgte die Analyse des historischen Kellenputzes durch einen Restaurator. Darauf basierend wurde das Putzmuster in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden ausgewählt. Im Vordergrund stand, den historischen Strukturputz möglichst identisch zu ergänzen und große Bereiche der Fassade zu erhalten. Die Sanierung konnte mit finanzieller Unterstützung der Denkmalmalstiftung Baden-Württemberg (25.000 Euro) und des Landesamts für Denkmalpflege (32.000 Euro) durchgeführt werden. Die Baumaßnahmen wurden im April 2020 abgeschlossen. Die Denkmalstiftung hat die Bohlschule als Denkmal des Monats Juli 2019 prämiert.

Altstadt: Beispielsweise in der Spitalstraße und in der Radgasse befinden sich zahlreiche giebelständige Fachwerkbauten, deren Errichtung bis auf das 16. Jahrhundert zurückreichen. Die älteste Fachwerkfassade der Stadt in der Radgasse vermittelt eine Vorstellung vom reichsstädtischen Aalen. Die Gebäude, zwischen 1565 und 1662 erbaut, sind typische Beispiele alter Aalener Ackerbürgerhäuser. Am Giebel des Gebäudes Radgasse 5 ist das Jahr der Errichtung und seiner aufwändigen Sanierung ablesbar. In der Aalener Altstadt laden zahlreiche gemütliche Restaurants und Bars zur Einkehr ein.

Grünbaumbrauerei: Die weithin sichtbare, das Stadtbild prägende Grünbaumbrauerei an der Ziegelstraße wurde um 1900 als Brauereianlage mit Brauereigebäude errichtet. Sie steht exemplarisch für die Industriearchitektur der Jahrhundertwende. In insgesamt vier Bauabschnitten ist dort in einer Mischung aus historischen Bauten und neuen Gebäuden niveauvolles Wohnen entstanden. Im letzten Bauabschnitt wurde das denkmalgeschützte Sudhaus mit Remise zu acht modernen Loft-Wohnungen umgebaut. In diesem Zuge wurden bestehende, historische Holzfenster materialgerecht restauriert. Die Dachgauben am Eckturm mit ihren Zierelementen aus Zinkblech wurden durch einen Metallrestaurator erneuert. Die einzigartige Klinkerfassade wurde instandgesetzt und ist komplett erhalten geblieben. Dieses Bauvorhaben zeigt, wie selbst unter strengen denkmalschutzrechtlichen Auflagen aus einer gewerblich genutzten Immobilie eine moderne, stadtnahe und barrierefreie Wohnanlage in parkähnlicher Umgebung entstehen kann.

Altes Rathaus: Am Standort des „Spion-Rathauses“ mit dem namensgebenden Spion im Turm entstand bereits im 14. Jahrhundert das erste Rathaus der Reichsstadt Aalen. Nach dem Stadtbrand 1634 als Fachwerkbau wiedererrichtet, handelt es sich bei dem heutigen Gebäude um einen klassizistischen Umbau von 1830 bzw. 1884. Heute befinden sich in dem Gebäude das Urweltmuseum sowie die Tourist-Info.