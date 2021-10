Denis aus Uganda hat viel gelernt

Hofens Ortsvorsteher Christian Wanner und Geschäftsführer Stefan Heusel vom Freundeskreis Uganda Aalen haben Denis Mugagga Ssempiira nach dessen dreimonatigem Auslandspraktikum in Aalen und Umgebung zurück in seine Heimat Uganda verabschiedet. Durch die Mitarbeit auf dem Demeterhof Schmidt in Westhausen und einem absolvierten Grundkurs in deutscher Sprache konnte er seine Kenntnisse in der Bewirtschaftung und Korrespondenzhaltung ausbauen.

Schon seit Jahrzehnten unterstützt der Freundeskreis Uganda Aalen unter Stefan und Florian Heusel das Motherhouse Kamukongo mit Waisenhaus und Übergangswaisenhaus für Kinder und Jugendliche in Uganda. Neben der Unterkunft und Verpflegung wird auch eine Basis an Gesundheitsversorgung und Schulbildung geboten. Mit dem Ziel, unabhängig leben zu können, werden Plantagen und Schweineställe betrieben. Durch den Verkauf von Obst und Gemüse sowie der Jungtiere können eigenständig Einnahmen generiert werden. So wird ein Teil der Unterhaltung und Versorgung bereits autark erwirtschaftet. 2019 wurde das Projekt um eine Hühnerfarm mit Legehennen erweitert.

Der 28-jährige Denis ist als Verantwortlicher vor Ort und steuert den Betrieb. Aus den Erlösen des Verkaufes der Schlachthühner und der Eierproduktion werden die laufenden Kosten und die Neubestückung der Tiere finanziert sowie kleine Rücklagen gebildet. In den letzten drei Jahren konnten einige Projekte in Kamukongo realisiert werden und mittlerweile können rund 100 Kinder und Jugendliche durch Schulgelder, Ausbildungskosten und Studiengebühren gefördert werden.

Durch die Corona-Pandemie wurde Uganda stark getroffen und viel Aufbau musste einen Stillstand oder Rückschritt erfahren. Bis zu 70 Kinder, junge Menschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Motherhouse und Waisenhaus konnte der Freundeskreis Uganda durch Patenschaften und Spenden finanziell unterstützen. Auch in diesen schwierigen Zeiten konnte vor Ort viel bewegt werden. Und auch weiterhin sollen Projekte die wirtschaftliche Unabhängigkeit und Selbstversorgung voranbringen. Um dauerhaft in der Energieversorgung autonom zu werden, soll eine Solaranlage mit Batteriespeicher für das gesamte Motherhouse und das Waisenhaus inklusive der Hühnerfarm finanziert werden.