Den VfR voranbringen: Mit dem Bus nach Frankurt

Anmeldungen für die Auswärtsfahrt nach Frankfurt sind per Mail bis kommenden Dienstag möglich: ko@medien-centrum-ellwangen.de. Fahrpreis: 30 Euro. Abfahrtspunkte sind 9.15 Uhr an der Ostalb-Arena und 9.30 Uhr am Rathaus in Westhausen. Rückkehr ist circa um 19.30 Uhr.