Den Sport auf die Schwertspitze getrieben

Sensationell, facettenreich und atemberaubend. Es ist schlicht ein Event der Extraklasse gewesen, das die Aalener Sportallianz als Ausrichter zu Beginn des neuen Sportjahres 2023 in die Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle geholt hat. Nach zwei Jahren Corona-Pause zelebrierte der Schwäbische und der Badische Turnerbund gemeinsam an diesem Sonntag wieder zweimal in der Stadt am Kocher die Turngala. Darunter durften neben Weltklasseturnern auch zwei Gruppen der Aalener Sportallianz vor ausverkauftem Haus ihr turnerisches und akrobatisches Können zur Schau stellen und sie müssen sich sicher nicht verstecken.

Aalener Sportallianz macht den Auftakt

„Großen Respekt“ zollte die Vizepräsidentin des STB, Petra Häffner gleich zu Beginn der Aalener Sport-allianz für die Organisation des Events und die Darbietung der beiden Gruppen des Aalener Großvereins mit seinen über 4300 Mitgliedern. Eröffnen duften die fünf bis zwölfjährigen Kinder der Turnabteilung und die „Sparkling Akrobatics“ aus Aalen die Show, die unter dem Motto „Turngala for a Wonderful World“ stand.

Für zwei Stunden den Alltag vergessen

Es war eine wundervolle Welt, in die die Zuschauer von den rund 50 Athleten entführt wurden. Für mehr als zwei Stunden war der Alltag vergessen und die Sportler brannten auf der Bühne ein regelrechtes Feuerwerk ab. Nicht mal einen Tag nach den Raketen am Nachthimmel zum Jahreswechsel, glitzerte und leuchtete in Aalen der Bühnenboden. Breakdance der „BBoys“ aus Frankreich und Deutschland, eine beeindruckende Show aus dreieinhalb Schrauben, Doppel- und dreifach Salto, Tanz und Akrobatik mit dem National Danish Performance Team bis hin zu einer Lichtershow von der „Light Crew“ – ein Highlight jagte das Nächste an diesem Sonntag in Aalen. Immer wieder glänzte zudem das „Wallstreet Theatre“ um Christian Klömpken und Andreas Wiegels, die in einer Mischung aus englischem Humor und artistischen Einlagen für die perfekten Übergänge zwischen den verschiedenen Einlagen sorgten. Mal kletterte einer der beiden durch einen Tennisschläger und mal wurde die Nachbarstadt Schwäbisch Gmünd („in Gmünd hat das keiner verstanden“) oder das Härtsfeld („da ist doch nichts los“) auf die Schippe genommen. Seit vergangenen Donnerstag hat ein Team aus über 150 Helfern um den Vorstand der Aalener Sportallianz, Karl-Heinz Vandrey gewerkelt, um die beiden Shows (eine um 14 Uhr und eine um 17 Uhr) in Aalen präsentieren zu können. Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Pandemie sollte das Turnen und die Sportakrobatik wieder zurück auf die große Bühne in der selbsternannten Sportstadt am Kocher. „Es geht um Bewegung und die bekommen die Kinder in den Vereinen“, fasste Häffner den Kerngedanken dieser Gala zusammen und versprach eine Show, die die Menschen verzaubert.

Perfekte Kunstradshow

Mit Zauberei hatte der Auftritt „Duo Racers“ zwar nichts zu tun, aber es wirkte irgendwie dann doch magisch, wie das Duo um die beiden Künstler Victor und Julia mit dem Einrad eine einzigartige Show auf die Bühne brachte. Victor, der Sohn einer ukrainischen Artistenfamilie, brachte unter anderem das Kunststück fertig, auf ein oder gar zwei fahrende Einräder auf- und abzusteigen. Eine perfekte Kür auf dem Schwebebalken präsentierten an diesem Tag Lisa-Katharina Hill und im Wechsel mit Naomi van Dijk und Dorien Motten. In die Welt der rhythmischen Sportgymnastik entführte die staunenden Zuschauer dann erst Viktoria Steinfeld alleine und anschließend zu einem späterem Zeitpunkt nach der Pause eine Gruppe des Bundesstützpunkts und Nationalmannschaftszentrum Fellbach-Schmiden.

Ein ganz anderes Feld bediente die Gruppe „Legendtrick Entertainement“, die sich dem sogenannten „Tricking“ verschrieben hat. Hier werden Elemente aus den Disziplinen Kampfsport, Gymnastik und Breakdance gemischt. Die Sportler aus Finnland legten gepusht durch die Zuschauer auf den Rängen eine beeindruckende Show hin.

Krasimir Vasov begeistert die Zuschauer

Das Highlight und gleichzeitig das Ende der Turngala war Krasimir Vasov vorbehalten. Vasov zeigte seine ganze Kunst, die in der Balance in außergewöhnlichen Körperhaltungen liegt. Equilibristik heißt hier der Fachbegriff, der beschreiben soll, was der Sportler aus einer Kombination aus Kraft, Geschick und Gleichgewicht vollbringt. Der Bulgare Vasov glänzte und begeisterte das Publikum mit seiner Handstandartistik auf dem schwingenden Stahl, die letztlich in einer außergewöhnlichen Einlage auf einer Schwertspitze mündete. Das Publikum war restlos begeistert und die Turngala endete auf ihrem Höhepunkt. „Wir freuen uns, dass wir die Gala auch Dank unserer Sponsoren ausrichten durften und konnten“, dankte Vandray.