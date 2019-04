Den potenziellen Aufsteiger verdrängen: FCH blickt auf Platz drei

Union Berlin gegen Hamburger SV: Da konnte man schon erwarten, dass diese Mannschaften etwas mit dem Aufstieg zu tun haben, wenn das Duell am 31. Spieltag, vier Runden vor Saisonende, ansteht. Aber auch SC Paderborn gegen 1. FC Heidenheim? Daran haben selbst ausgewiesene Fußballkenner nicht daran geglaubt. Nun, es kam anders. An diesem Sonntag könnte es schon soweit sein: FCH klettert auf den Relegationsplatz zur Fußball-Bundesliga. Dort steht aktuell Paderborn – diesen Gegner gilt es am Sonntag 13.30 Uhr zu schlagen.

„Es ist schon ein richtungsweisender Spieltag, was die vorderen Plätze betrifft“, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt an diesem Freitag – um weiterhin nicht davon zu sprechen, dass diese Heidenheimer nunmehr auch unbedingt auf den so umworbenen Platz landen müssen. Dass die Paderborner dort mittlerweile gelandet sind, ist vor dem Duell der beiden Überraschungsmannschaften der 2. Bundesliga ein Stück weit überraschender.

Aber bei uns ist es nicht so, dass wir uns nur mit dem Verteidigen beschäftigen. FCH-Trainer Frank Schmidt

Doch der Aufsteiger glänzt vor allem wegen seiner Torgefahr, hat sich neben Tabellenführer 1. FC Köln als zweitbeste Offensive der Liga einen Namen gemacht – was Heidenheim beim 1:5 im Hinspiel schon leidvoll erleben musste. „Aber bei uns ist es nicht so, dass wir uns nur mit dem Verteidigen beschäftigen. Es wäre verkehrt nach Paderborn zu fahren, sich einzuigeln und zu hoffen, dass man gut steht und kein Gegentor bekommt“, merkte Schmidt an.

Ein 1:0 reicht

Schon ein knappes 1:0 reicht dem FCH allerdings (sofern Berlin nicht gegen Hamburg punktet) um an den Vize-Ballermännern der Liga vorbeizuziehen. Ein Kandidat für die Torschützenliste ist Nikola Dovedan, doch der Offensivwirbler ist nach einer Knieblessur fraglich, wie auch Linksverteidiger Arne Feick.

Für ihren Kader der Zukunft präsentierten die Heidenheimer weitere Namen. Kevin Ibrahim, derzeit U 19-Torwart in der A-Junioren Bundesliga aus dem Nachwuchsleistungszentrum, hat einen Profivertrag für die Saison 2019/2020 beim FCH unterschrieben. Der 18-Jährige war im Sommer 2016 aus der Jugend des VfR Aalen in die Heidenheimer U 17 gewechselt und ein Jahr später auch in die U 19 übernommen worden.

Mehr entdecken: Luhukay plant gegen Jahn mit mehreren Rückkehrern

Nachdem der Vertrag mit Matthias Köbbing nicht verlängert wird, ist das Torhüterquartett damit für die kommende Saison komplett: Neben Kevin Müller, Vitus Eicher und Ibrahim wird außerdem der 17-jährige Diant Ramaj wie geplant in den Profikader aufrücken, der weiterhin auch noch für die U 19 spielberechtigt ist.

Sowohl Ibrahim als auch Ramaj trainieren bereits seit dieser Saison regelmäßig mit den Profis mit. Auf Grund einer Adduktorenverletzung von Eicher hatte Ramaj am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli erstmals im Kader gestanden. Außer den beiden Torhütern Ibrahim und Ramaj rücken zur kommenden Saison auch Jonas Brändle und Andrew Owusu aus der U 19 zu den Profis auf. Möglicherweise zu den Erstliga-Profis.