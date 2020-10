Den Pokal auf die Ostalb geholt

Aalen (an) - Beim in diesem Jahr zum ersten Mal veranstalteten WTB Pokalwettbewerb haben sich die Tennis-Juniorinnen des TC Aalen gleich den Pokal gesichert. Gespielt wurde der Pokalwettbewerb im Zeitraum zwischen Ende Juli und Ende September. Eine Begegnung beinhaltete zwei Einzel und ein Doppel. Der Pokal wurde im K.o.-Modus gespielt. Die Sieger auf Bezirksebene qualifizieren sich für die Endrunde die dann auf Verbandsebene ausgetragen wurde.

Im Bezirk B konnten sich Kim Leni Mayer und Jule Weiß gegen Neresheim, Crailsheim jeweils deutlich mit 3:0 durchsetzen. In der 3. Runde kamen dann die Juniorinnen aus Öffingen zum TC. Nach den Einzeln stand es 1:1 und den notwendigen Punkt zum 2:1-Sieg holten dann Kim Leni Mayer und Jule Weiß im Doppel. Der Einzug in die Endrunde war somit besiegelt und man musste sich nun mit Mannschaften auf der Verbandsebene messen. Die Endrunde wurde mit den sechs Siegern der Bezirksebenen ausgespielt.

Im sogenannten Halbfinale trafen sie auf TA TSV Betzingen. Hier war Dramatik pur angesagt. Im ersten Einzel spielte Nika Basalyk gegen eine starke Gegnerin und im zweiten Einzel traf Kim Leni Mayer auf eine gleichaltrige Kontrahentin. Nachdem beide ihren ersten Satz verloren hatten, glaubte schon keiner mehr an einen Sieg. Doch beide Mädchen konnten sich im zweiten Satz nochmal deutlich steigern und somit den 2. Satz für sich entscheiden.

Zeitgleich spielten sie nun die Spiele im Matchtiebreak aus. Nika Basalyk war es dann, die den ersten Punkt für den TC einfahren konnten. Kim Leni Mayer musste erst drei Matchbälle gegen sich abwehren, ehe sie dann doch noch mit 11:9 den Matchtiebreak gewinnen konnte.Nachdem man nun 2:0 führte, konnte das anschließende Doppel mit Nika Basalyk und Nadine Limbach locker angegangen werden. Die Gäste fanden gut ins Spiel und gewannen den 1. Satz knapp mit 7:5. Durch eine gute Moral und viel Entschlossenheit, drehten sie die Partie und holten sich den 2.Satz 6:3. Schließlich musste auch hier der Matchtiebreak die Entscheidung bringen. Und wieder waren es die TC-Mädchen, die den letzten Punkt im Tiebreak machten und das Spiel für sich entscheiden konnten.

Zum Endspiel des WTB Pokals mussten die Mädchen nach Herrenberg anreisen. Allerdings war das Wetter an diesem Wochenende verregnet und kalt, so dass die Begegnung in der Halle stattfinden musste. Dennoch hochmotiviert, optimal eingestellt und vorbereitet liefen dann Nadine Limbach und Kim Leni Mayer auf. Zwar konnten die Herrenberger Mädchen anfangs noch gut dagegenhalten, mussten sich aber am Ende doch deutlich mit 0:3 geschlagen geben.

Damit waren die Aalenerinnen doch tatsächlich die ersten Pokalsieger des neuen Wettbewerbs.