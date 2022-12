Den Minusgraden und dem Schnee getrotzt

Vier Schülerinnen und drei Schüler des Technischen Gymnasiums, sowie ein Schüler der zweijährigen Berufsfachschule Metall haben sich beim Rohrwanglauf in Aalen schulintern für die Teilnahme an den Crosslauf-Meisterschaften der Schulen in Weinstadt qualifiziert.

Betreut von ihrem Sportlehrer Michael Gerstner fuhren sie zu den Crosslauf-Meisterschaften im Rahmen des Deutschen Cross-Cup. Von schneebedecktem Untergrund und Minusgraden ließen sich die Teilnehmenden der Technische Schule Aalen nicht abschrecken. Ganz im Gegenteil, sie überraschten im Ziel mit guten Platzierungen. Maja Bodamer gewann die Altersklasse W 16, Laila Lenz, Franziska Nille und Saskia Zäuner belegten die ersten drei Plätze in der Altersklasse W 17. Bei den Jungs der Altersklasse M 17 belegten Dejan Kautzsch, Julian Brant und Marat Khaydarov die Plätze eins, drei und vier, Yannik Metzger wurde Zweiter der M 18.

Anschließend zeigten die Jugendlichen im offenen Staffelrennen, dass ihnen nicht nur die sportliche Leistung, sondern auch die Gemeinschaft und der Teamgedanke wichtig sind und überzeugten in zwei gemischten Teams ein weiteres Mal auf der anspruchsvollen Crosslaufstrecke rund ums Weinstädter Sportgelände.