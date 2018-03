Den Leistungstest bestanden

Aalen (an) - Am vergangenen Wochenende ist die Schwimmabteilung des MTV Aalen beim 12. Frühjahrschwimmfest des TV Wetzlar an den Start gegangen. Elf Schwimmer schickte Cheftrainer Peter Rothenstein an diesem Wochenende ins Rennen. Starke Leistungen erschwommen sich Ryan Newman, Vivien Jocham und Pia Klemmer.

Ein eher ungewöhnliches Rennen bestritt Shannon Newman. Die 800 Meter Freistilstrecke nahm sie zum Anlass und testet sich auf 800 Meter Rücken. Mit einer starken Zeit von 11:15,99 Minuten beendete Newman die 800 Meter Rücken. Ihr Bruder Ryan Newman legte so richtig los. Er schwamm durchweg bei allen sieben Starts zur persönlichen Bestzeit. Besonders erwähnenswert waren seine 100 Meter Freistil sowie Rücken. Mit starken 58,16 Sekunden blieb er erstmals unter einer Minute und belohnte sich zusätzlich mit dem dritten Platz. Auch auf 100 Meter Rücken steigerte er sich um fünf Sekunden und erreichte in einer neuer Bestzeit von 1:06,98 Minuten ebenfalls den dritten Platz. Bei Vivien Jochams sieben Starts purzelten ebenfalls sieben Bestzeiten hervor. Bei 200 Meter Rücken gab sie alles und verpasste mit 2:47,56 Minuten nur knapp den dritten Platz. Auf der Langstrecke 400 Meter Freistil nahm sich Jocham noch mehr vor und wollte erstmals unter fünf Minuten schwimmen. Mit neuer persönlicher Bestleistung von 4:59,99 Minuten erreichte sie den vierten Platz. Die jüngste im Team, Pia Klemmer (Jahrgang 2007) hatte mit 800 Meter Freistil, 400 Meter Lagen, 400 Meter Freistil und 200 Meter Brust ein umfangreiches Programm zu absolvieren. Gerade auf den langen Strecken stach sie mitstarken Leistungen hervor. Auf 400 Meter Freistil erreichte Klemmer mit einer neuen Bestmarke von 5:59,73 Minuten einen vierten Platz.

Broer wird Zweite

Einen zweiten Platz erreichte Victoria Broer. Die 400 Meter Freistil ging die Langstreckenspezialistin mit einem guten Tempo an und konnte sich auf den letzten Metern sogar nochmals steigern. Mit einer Zeit von 5:03,33 Minuten holte sie sich hier die Silbermedaille. „Wir schwammen diesen Wettkampf aus vollem Trainingsumfang, da ich dies als quasi ein Test der Leistungen überprüfen wollte. Ich bin mit den Ergebnissen und auch den weiteren Schwimmern wie, Ana Perez-Kelke, Darija Schiele, Elena Perez-Kelke, Golo Böhme, Matthias Oppold und Tobias Kohler sehr zufrieden. Darauf können und müssen wir jetzt aufbauen“, sagt Peter Rothenstein.