Den Krieg beenden, den Wahnsinnigen stoppen

Der russische Krieg gegen die Ukraine mit all seinen Folgen für die Bürgerinnen und Bürger auch in Deutschland, er treibt auch in Aalen die Menschen auf die Straße. Deutlich mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als in den Jahren zuvor waren jedenfalls am frühen Donnerstagabend zur traditionellen Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum Antikriegstag am 1. September an den Marktbrunnen gekommen. Und die Botschaften waren unmissverständlich: Den Wahnsinnigen in Moskau gelte es zu stoppen, auch mit Waffenlieferungen in einem bestimmten Umfang, sagte Stadtkirchenpfarrer Bernhard Richter. Bärbel Mauch, die Geschäftsführerin des DGB in der Region Südostwürttemberg, hatte diese eindeutige Position, „Frieden lässt sich nicht mit Waffen schaffen!“

Absolut einig waren sich beide darin, dass Putin einen völkerrechtswidrigen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine führe. „Dieser Krieg ist ein Verbrechen“, sagte Richter in seiner Begrüßungsrede und forderte: „Diesem Treiben muss ein Ende gesetzt werden.“ Richter erinnerte an jenen Slogan, der viele Menschen über Jahrzehnte geprägt habe: „Frieden schaffen ohne Waffen“. Allerdings, so bekannte der Theologe, sehe er augenblicklich keine Möglichkeiten, Putin mit Argumenten und Diplomatie an den Verhandlungstisch zu bringen. Und Richter zitierte Dietrich Bonhoeffer, der einmal gesagt habe; „Wenn ein Wahnsinniger in Berlin über den Kurfürstendamm rast, dann dürfen wir nicht nur die Verletzen versorgen und die Verwundeten trösten, sondern wir müssen dem Rad in die Speichen fallen, also den Wahnsinnigen stoppen.“ Und Richter folgerte daraus: „Wenn wir den Menschen in der Ukraine wirklich helfen wollen und diesen Wahnsinn und diesen Wahnsinnigen stoppen, dann braucht es in einem bestimmten Umfang auch eine Waffenlieferung.“ Was aber keinesfalls bedeute, dass ein neuer Rüstungswettlauf dauerhaften Frieden bringen könne.

DGB-Regionsgeschäftsführerin Bärbel Mauch sah angesichts des Ukraine-Kriegs die europäische und internationale Friedens- und Sicherheitspolitik am Boden liegen. Entsetzen löse bei vielen allerdings aus, dass es nur noch um den Einsatz militärischer Mittel zur Friedenssicherung gehe. Immer mehr Waffen, so Mauch, schafften aber nicht mehr Sicherheit. Der DGB fordere vielmehr eine Aufwertung der zivilen Instrumente wie Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit, eine faire Handelspolitik und humanitäre Hilfe. Und wie zuvor Richter nahm auch Mauch die Folgen des Ukraine-Kriegs in den Blick. Insbesondere Menschen mit geringem Einkommen bräuchten jetzt Hilfe und Sicherheit. „Entlastung für die, die es brauchen – nicht mit der Gießkanne und schon gar nicht für die, die daraus Gewinne abschöpfen“, sagte Mauch, die den sozialen Frieden im Land in Gefahr sah.

Ausdrücklich hatte Richter zuvor unter Beifall dem ehemaligen DGB-Kreisvorsitzenden Josef Mischko dafür gedankt, dass dieser über Jahre hinweg stets die Hauptrede zum Antikriegstag gehalten habe. Nach Mauchs Rede trug Margarete Röther vom Verein UtopiAA ein nachdenkliches Gedicht vor, ehe abschließend Richter zum Friedensgebet in die Stadtkirche einlud. Für die richtigen Töne bei der Kundgebung sorgte ein Duo vom „Unterbrechersyndikat“ mit Rolf Siedler und Markus Braun.